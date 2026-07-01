Πορτογαλία – Κροατία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (03/07)

Δύο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού χάρτη, η Πορτογαλία με την Κροατία, αναμετρώνται στο Τορόντο, σε ένα ματς δίχως αύριο στο κουπόνι.

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο καλείται να πιάσει ρυθμό πριν να είναι αργά και το πρώτο εμπόδιο στα νοκ άουτ είναι η πάντα ανταγωνιστική Κροατία. Ας ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ 14.50 175.00

Πορτογαλία – Κροατία αποδόσεις

Η Πορτογαλία δεν έπεισε με τις εμφανίσεις της στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Περιορίστηκε στη 2η θέση, πίσω από την πρωτοπόρο Κολομβία, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα για την τελευταία αγωνιστική.

Η Κροατία «ίσιωσε» μετά την ήττα από την Αγγλία στην πρεμιέρα, σημείωσε δύο διαδοχικές νίκες και πήρε τη 2η θέση στο γκρουπ. Η τελευταία επιτυχία ήταν το 2-1 επί της Γκάνας.

Οριακά φαβορί βρίσκουμε την Πορτογαλία στις αποδόσεις από τη Stoiximan, με τον άσο στο 1,90.

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά αποτελούν σημαντική διέξοδο για τους παίκτες στον… δρόμο προς το ταμείο.

Πορτογαλία – Κροατία ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για μια δυνατή σύγκρουση, με τις δύο εθνικές ομάδες να αξιώνουν διάκριση. Η Πορτογαλία διαθέτει περισσότερη δυναμική στο ρόστερ, ωστόσο απέναντί της βρίσκει μια αντίπαλο που «μάχεται» και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για να αντισταθεί.

Κόρνερ, κάρτες και γκολ περνούν στο προσκήνιο μαζί με ορισμένα hot ειδικά στοιχήματα, ενώ έχουμε κρατήσει κι ένα ελπιδοφόρο bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 3.30 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.55 1Χ+G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.70 ΚΡΟΑΤΙΑ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.50 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ 5.80

Πορτογαλία – Κροατία ειδικά παικτών

Όταν ακούμε Πορτογαλία το πρώτο όνομα που έρχεται στο νου είναι αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο, ακόμα και αν ο 41χρονος σούπερ σταρ έχει χάσει λίγο από τη σπιρτάδα του. Στο 3.25 να σκοράρει πρώτος στο ματς ο επιθετικός των Ιβήρων.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 3.25 ΛΙΒΑΚΟΒΙΤΣ 4+ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2.30 ΝΕΤΟ 1+ ΑΣΙΣΤ 4.00

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