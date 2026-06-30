ΗΠΑ – Βοσνία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (02/07)

Ενθουασιασμός εναντίον μαχητικής ψυχής! Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια δυνατή σύγκρουση στο κουπόνι.

Οι οικοδεσπότες καλούνται να διαχειριστούν την υπέρμετρη αισιοδοξία απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Βοσνία, που αξιώνει διάκριση. Αξίζει ένα τσεκ στο στοίχημα.

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ΗΠΑ – Βοσνία αποδόσεις

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν την πρωτιά του ομίλου και βρίσκονται με το… σπαθί τους στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026. Ξεκίνησαν με δύο διαδοχικές νίκες και στη συνέχεια ηττήθηκαν 3-2 από την Τουρκία, σε ένα ματς που ο τεχνικός τους, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, προέβη σε αλλαγές.

Η Βοσνία ήταν μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες στη φάση των ομίλων. Εξασφάλισε την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική, όταν επικράτησε 3-1 του Κατάρ βγάζοντας αντίδραση μετά το διασυρμό από την Ελβετία.

Ξεκάθαρο φαβορί του ματς είναι οι ΗΠΑ, που σαφώς επιδεικνύουν καλύτερη εικόνα στο τουρνουά, με τον άσο στο 1,44 από τη Novibet.

Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα στο προσκήνιο βρίσκονται οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

ΗΠΑ – Βοσνία ειδικά στοιχήματα

Οι ΗΠΑ αναμένεται να βάλουν πίεση στην άμυνα της Βοσνίας. Έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ υψηλό line περιμένουμε σε κόρνερ. Ταυτόχρονα, η ένταση ενδέχεται να επιφέρει κάρτες. Κατά συνέπεια έχουμε κρατήσει ένα ελκυστικό bet builder. Ταυτόχρονα, σε πρώτο πλάνο περνούν τα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΠΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.50 ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ 2+ΚΑΡΤΕΣ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 2.30 1+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.35 ΗΠΑ OVER 6,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.20 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 13.00

ΗΠΑ – Βοσνία ειδικά παικτών

«Βαρόμετρο» αποτελεί ο φορ Μπαλογκάν για το παιχνίδι των ΗΠΑ, ενώ οι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες της Βοσνίας ίσως έρθουν από τα πόδια του πολύπειρου Τζέκο.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΛΟΓΚΑΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 1.97 ΤΖΕΚΟ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 4.25 ΝΤΕΜΙΡΟΒΙΤΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.88

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