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Τι αλλάζει στη φορολογία κερδών στα online casino

Τι αλλάζει στη φορολογία κερδών στα online casino

Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο φορολόγησης για τα κέρδη στα online casino, στα παιχνίδια τύπου καζίνο, στα slots και στο πόκερ.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε αυξημένους συντελεστές για μεσαία και υψηλά κέρδη, με στόχο να περιορίσει τις μεγάλες αποκλίσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε περιστασιακούς και συστηματικούς παίκτες, σύμφωνα με το σκεπτικό του.

Το νέο σύστημα δεν επηρεάζει τα πρακτορεία Allwyn, καθώς λειτουργούν με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Παραμένει επίσης το αφορολόγητο για μικρά ποσά, όμως οι παίκτες που εμφανίζουν συχνά θετικό αποτέλεσμα θα δουν μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Η φορολόγηση δεν γίνεται ανά παιχνίδι ή ανά δελτίο. Υπολογίζεται στο τέλος της ημέρας, με βάση το καθαρό αποτέλεσμα 24 ωρών (session). Αν το τελικό σύνολο είναι θετικό, τότε εφαρμόζεται ο αντίστοιχος συντελεστής. Οι πλατφόρμες θα αποδίδουν αυτόματα το καθαρό ποσό στους παίκτες, αφού αφαιρέσουν τον φόρο.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα στη φορολογία των online casino

  • Μηδενική φορολόγηση για κέρδη έως 100€.
  • Συντελεστής 15% για κέρδη από 100€ έως 500€.
  • Συντελεστής 20% για κέρδη άνω των 500€.

Φορολογία Online Casino – Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου 2026

  • Μηδενική φορολόγηση για κέρδη έως 100€.
  • Αύξηση στο 20% για κέρδη από 100€ έως 500€.
  • Αύξηση στο 30% για κέρδη άνω των 500€.
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