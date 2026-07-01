Προσφορά* Γνωριμίας Παγκοσμίου Επιπέδου: Έως 5.180 Δώρα* με το promo code MUNDIAL5000!

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Allwyn Day: 10 μοναδικά δώρα* εντελώς δωρεάν μόνο για σήμερα!

Η Allwyn Day έρχεται στο Pamestoixima.gr και χαρίζει σε όλους τους παίκτες 10 μοναδικά δώρα*, εντελώς δωρεάν και χωρίς κατάθεση! Μόνο για τις 01/07, ζεις ακόμα περισσότερες στιγμές διασκέδασης, εκπλήξεις* και μοναδικές ευκαιρίες, με μια σούπερ προσφορά* που ισχύει αποκλειστικά για μία ημέρα. Μην τη χάσεις και απόλαυσε τα 10 αποκλειστικά δώρα* της Allwyn Day, γιατί το παιχνίδι σου τα σπάει!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».