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Αγγλία – Κονγκό με «Χρυσή Ενίσχυση» στο γκολ του Μπέλιγχαμ

Αγγλία – Κονγκό με «Χρυσή Ενίσχυση» στο γκολ του Μπέλιγχαμ

Η Αγγλία ξεκινά το ταξίδι της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε μία αναμέτρηση όπου τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Οι Αφρικανοί έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλουν να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία.

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Η ομάδα του Τόμας Τούχελ τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς. Η εντυπωσιακή νίκη με 4-2 απέναντι στην Κροατία συνδυάστηκε με τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Γκάνα και το επαγγελματικό 2-0 επί του Παναμά, αποτέλεσμα που «κλείδωσε» την κορυφή. Παρότι οι εμφανίσεις της Αγγλίας δεν έπεισαν απόλυτα, η ποιότητα του ρόστερ της παραμένει αδιαμφισβήτητη και στα παιχνίδια που η μπάλα… καίει, οι προσωπικότητες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ένας από αυτούς είναι φυσικά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αποτελεί τον παίκτη που συνδέει ιδανικά τη μεσαία γραμμή με την επίθεση, πατάει συχνά περιοχή και δημιουργεί συνεχώς κινδύνους. Μαζί με τους Χάρι Κέιν, Μπουκάγιο Σάκα και Μάρκους Ράσφορντ συνθέτουν μία τετράδα που μπορεί να διασπάσει ακόμη και τις πιο οργανωμένες άμυνες.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.33 ⮕ 4.00: Να σκοράρει ο Μπέλιγχαμ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πάντως, δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ. Μετά την ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία και την οριακή ήττα από την Κολομβία, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, επικρατώντας με 3-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση ως η καλύτερη τρίτη ομάδα της διοργάνωσης.

Ο Γιοάν Βίσα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πετύχει τρία γκολ στο τουρνουά, ενώ οι Μπακαμπού και Μαγιέλε προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.
Η ομάδα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ αναμένεται να παραταχθεί με χαμηλά μέτρα, πέντε αμυντικούς και στόχο να περιορίσει τους χώρους. Η Αγγλία θα χρειαστεί υπομονή, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και κινήσεις χωρίς αυτήν, ώστε να «ξεκλειδώσει» την καλά οργανωμένη άμυνα των Αφρικανών.

Αν οι Άγγλοι βρουν γρήγορα γκολ, το παιχνίδι δύσκολα θα ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Αν όμως το Κονγκό αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πίεση θα μεγαλώνει όσο περνά η ώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο Μπέλιγχαμ μοιάζει να είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει τη λύση, είτε με μία προσωπική ενέργεια είτε με την εξαιρετική του αίσθηση του χώρου μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
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