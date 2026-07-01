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Ισπανία – Αυστρία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (02/07)

Ισπανία - Αυστρία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (02/07)

Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση θυμίζει περισσότερο… Euro. Όμως αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στα πρώτα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, τα βάζει με την πάντα επικίνδυνη Αυστρία, σε ένα παιχνίδι που υπόσχεται μπόλικες συγκινήσεις. 

Άλλωστε, όπως έχουμε καταλάβει πολύ καλά μέχρι στιγμής, τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ρόχα είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση, ωστόσο αυτό δεν της εγγυάται τίποτα απέναντι στην παρέα του Αρναούτοβιτς που θέλει να κάνει την απόλυτη έκπληξη. Ας δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Ισπανία – Αυστρία αποδόσεις 

Τέτοια, λοιπόν, τεράστια έκπληξη, θα είναι το να πάρει την πρόκριση η Αυστρία. Ακόμη περισσότερο το να πάρει και τη νίκη. Οι Ισπανοί δικαίως, λόγω ποιότητας και δυναμικής, είναι το απόλυτο φαβορί στο ζευγάρι και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙA ΑΥΣΤΡΙΑ
1.31winmasters
5.20winmasters
10.50winmasters

Φυσικά αξίζει κανείς να στρέψει το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ. Άλλωστε, έχουμε να κάνουμε με την… επιθετική μηχανή που έχει χτίσει o Ντε Λα Φουέντε αλλά και την καλή – και όχι παθητική – ομάδα του Ράνγκνικ. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.83winmasters
1.96winmasters
2.26winmasters
1.60winmasters

Ισπανία – Αυστρία ειδικά στοιχήματα 

Προφανώς, πάντως, δεν θα ήταν δυνατό να αφήσουμε εκτός συζήτησης και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Φυσικά, αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν αυξημένη αξία και προσφέρουν αυξημένη… αγωνία. 

Πολλές οι επιλογές και μάλιστα με εξαιρετικές αποδόσεις. Όμως για να γλιτώσετε το… μπέρδεμα, μπορείτε να πάρετε έμπνευση από αυτές που εμείς ξεχωρίσαμε ως τις πιο ελκυστικές για το παιχνίδι. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ+OVER 3,5+ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
6.15winmasters
OVER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
5.40winmasters
Χ2+G/G
5.40winmasters
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
7.92winmasters
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
10.00winmasters

Ισπανία – Αυστρία ειδικά παικτών 

Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Αρναούτοβιτς. Όχι και λίγοι οι ποδοσφαιριστές που υπόσχονται να πρωταγωνιστήσουν στο παιχνίδι. Και φυσικά είναι αυτοί που αξίζει να πρωταγωνιστήσουν και στα πάντα ελκυστικά ειδικά παικτών. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΑΛΑΜΠΑ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
ΠΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.20winmasters

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