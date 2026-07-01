Αγγλία – ΛΔ Κονγκό με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Αγγλία αντιμετωπίζει στην Ατλάντα τη ΛΔ Κονγκό σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. H ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με τη νικήτρια του Μεξικό – Εκουαδόρ.

Η Αγγλία πήρε την πρώτη θέση στον 12ο όμιλο. Μπήκε πολύ δυνατά με νίκη 4-2 επί της Κροατίας, αλλά οι επόμενες δύο εμφανίσεις της δεν ήταν ανάλογες. Δυσκολεύτηκε κόντρα στην Γκάνα, με την οποία έμεινε στο 0-0. Έκλεισε νικώντας με 2-0 τον Παναμά, αλλά επίσης είχε δυσκολίες στη δημιουργία.

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Η ΛΔ Κονγκό τερμάτισε 3η στο 11ο γκρουπ. Στην πρεμιέρα της πήρε το 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία. Έπειτα έχασε δύσκολα με 1-0 από την Κολομβία, αλλά στο φινάλε έκλεισε εισιτήριο για τα νοκ άουτ με νίκη-ανατροπή 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν.

Ο άσος της Αγγλίας βρίσκεται στο 1.29** και το διπλό της ΛΔ Κονγκό ανέρχεται στο 15.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.75** βλέπουμε το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, με το N/G να προσφέρεται στο 1.44**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Mercedes-Benz Stadium», το Over 0.5 σουτ στην εστία από τον Cedric Bakambu πάει στο 2.70**, ενώ το αντίστοιχο Over 2.5 από πλευράς Harry Kane ανέρχεται στο 2.80**. Στο 3.20** εντοπίζεται στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Anthony Gordon, στο 3.05** το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο ίδιο διάστημα ανεβαίνει στο 3.25**.

Το να γίνουν Over 10.5 σουτ στην εστία το βλέπουμε πλέον στο 4.30**, ενώ με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson ο συνδυασμός νίκη Αγγλίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.50** από 3.75.

Αήττητο εδώ και 16 παιχνίδια το Βέλγιο

Το 9ο χρονικά παιχνίδι της φάσης των «32» είναι αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη και διεξάγεται στο Σιάτλ. Το Βέλγιο μετράει 10 νίκες και 6 ισοπαλίες στους 16 τελευταίους αγώνες του, την ώρα που η Σενεγάλη έχει να επιδείξει μόνο μία νίκη στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αυτή με το Ιράκ στην τελευταία της υποχρέωση (5-0).

Η νίκη του Βελγίου δίνεται στο 2.28**, ενώ αυτή της Σενεγάλης στο 3.50**. Στο 2.18** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, ενώ το αντίστοιχο Under προσφέρεται στο 1.70**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ από πλευράς Σενεγάλης ανεβαίνει στο 3.30** όσο βλέπουμε και το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο. Στο 4.05** ανέρχεται το Over 0.5 ασίστ από τον Jeremy Doku, στο 4.35** πάει ο συνδυασμός νίκη Βελγίου και Over 2.5 γκολ, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 6.40** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, το να σκοράρει ο Romelu Lukaku τοποθετείται στο 3.20** από 2.55.

Τουλάχιστον δύο γκολ στα 17 τελευταία ματς των ΗΠΑ

Στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια οι ΗΠΑ συναντούν τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για τους «32» του Μουντιάλ. Οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν πολύ καλοί στη φάση των ομίλων, όπου νίκησαν 4-1 την Παραγουάη και 2-0 την Αυστραλία, για να ηττηθούν στις καθυστερήσεις από την Τουρκία με 3-2. Τα 17 τελευταία παιχνίδια τους είχαν από δύο γκολ και πάνω. Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη έμεινε στο 1-1 στην πρεμιέρα με τον Καναδά, έχασε 4-1 στη συνέχεια από την Ελβετία, για να επικρατήσει με 3-1 στο τελευταίο ματς του Κατάρ. Η ήττα από την Ελβετία είναι η μοναδική στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της (7 ισοπαλίες).

Ο άσος των ΗΠΑ βρίσκεται στο 1.40** και το διπλό της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στο 9.10**. Στο 2.12** βλέπουμε το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο 1.70** πάει το N/G. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Χ2 ανεβαίνει στο 3.25**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.60**, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία δίνεται στο 3.70**. Παράλληλα, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Folarin Balogun ανέρχεται στο 4.40**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Christian Mate Pulisic εμφανίζεται στο 2.45**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.85**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το combo νίκη ΗΠΑ και G/G εκτοξεύεται στο 4.30** από 3.45.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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