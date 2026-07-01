Σέντρα με Δώρα*

Μετά τις επτά πρώτες αναμετρήσεις της φάσης των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η δράση συνεχίζεται με άλλα τρία παιχνίδια. Το πρώτο χρονικά είναι αυτό ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό (1/7, 19:00) και έχει ισχυρό φαβορί. Ακολουθεί το Βέλγιο – Σενεγάλη (23:00), όπου περιμένουμε να δούμε ένα σκληρό παιχνίδι και στη συνέχεια υπάρχει και εκείνο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βοσνία (2/7, 03:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Εξάλλου, οι ΗΠΑ τερμάτισαν στην πρώτη θέση στο τέταρτο γκρουπ και πέρασαν με άνεση. Ξεκίνησαν εντυπωσιακά με αυτό το 4-1 απέναντι στην Παραγουάη, συνέχισαν με το 2-0 επί της Αυστραλίας και έχασαν 3-2 από την Τουρκία στο τελευταίο ματς. Η Βοσνία βγήκε 3η στον δεύτερο όμιλο με 4 βαθμούς, κερδίζοντας 3-1 το Κατάρ την τελευταία αγωνιστική και ενώ πιο πριν είχε φέρει 1-1 με τον Καναδά και είχε χάσει 4-1 από την Ελβετία. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Να σκοράρει μόνο η μία, στο 1.88. Μάλιστα, το Βέλγιο – Σενεγάλη είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς σε αυτόν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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