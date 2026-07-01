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Συνεχίζονται οι μεγάλες μάχες και οι ανατροπές στη φάση των «32» με ειδικά στοιχήματα!

Συνεχίζονται οι μεγάλες μάχες και οι ανατροπές στη φάση των «32» με ειδικά στοιχήματα!
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Κάθε ζευγάρι στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου κρύβει το δικό του ενδιαφέρον, με την αγωνία των φιλάθλων να μεγαλώνει όσο πλησιάζουμε στον τελικό της διοργάνωσης.

Ένα από τα φαβορί, η Αγγλία, αντιμετωπίζει στους «32» το αξιόμαχο Κονγκό. Τα «Τρία Λιοντάρια» παραμένουν αήττητα στο Μουντιάλ, έχοντας δύο νίκες και μία ισοπαλία. Η Γκάνα ήταν αυτή που τα κράτησε στο μηδέν και τους στέρησε το απόλυτο των νικών.

Το σύνολο του Τούχελ έχει ως στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου και το Κονγκό μοιάζει ένα εμπόδιο που δεν θα έχει μεγάλο ύψος.

Οι Αφρικανοί πήραν μία σπουδαία νίκη με ανατροπή απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (3-1) και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με την Πορτογαλία (1-1) προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Μάλιστα ήταν η καλύτερη τρίτη ομάδα από όλους τους ομίλους αλλά αυτό δεν αρκούσε για να έχει ένα πιο ευνοϊκό ζευγάρωμα

Αγγλία – Κονγκό 1: 1.34 X: 5.50 2: 12.75

Πιο αμφίρροπη είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά «ξέσπασε» την τελευταία αγωνιστική στο ματς με τη Νέα Ζηλανδία και η νίκη με 5-1 το έφερε στην κορυφή του ομίλου.

Δεν έχει εντυπωσιάσει βέβαια με την απόδοσή του αλλά παραμένει το φαβορί για να προκριθεί στους «16».

Από την άλλη η Σενεγάλη είναι η μόνη ομάδα από τις τρίτες των ομίλων που πέρασε στην επόμενη φάση έχοντας τρεις βαθμούς. Για να το καταφέρει χρειάστηκε να επικρατήσει με 5-0 του Ιράκ την τελευταία αγωνιστική και έχει θετικό πρόσημο στη διαφορά τερμάτων (8-6).

Βέλγιο – Σενεγάλη 1: 2.30 X: 3.40 2: 3.70

Μία από τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει με μεγάλες βλέψεις τη διοργάνωση και συνεχίζουν είναι οι ΗΠΑ. Οι οικοδεσπότες εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον όμιλο τους, ήδη από τη δεύτερη αγωνιστική.

Έτσι στο τέλος γνώρισαν μία ανώδυνη ήττα με 3-2 από την Τουρκία και τώρα έχουν μπροστά τους το ματς με τη Βοσνία. Η ομάδα του Ποτσετίνο είναι το φαβορί της αναμέτρησης και καλείται να το δείξει και στο γήπεδο.

Η Βοσνία έχει ήδη πραγματοποιήσει μία επιτυχημένη πορεία από τη στιγμή που πέρασε στην επόμενη φάση. Η νίκη επί του Κατάρ και η ισοπαλία με τον Καναδά ήταν αρκετά ως αποτελέσματα για να τη στείλουν στους «32» αλλά τώρα κυνηγάει την υπέρβαση.

ΗΠΑ – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1: 1.44 X: 5.05 2: 9.00

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