ΠΑΟΚ Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Σε νέα εποχή μπαίνει ο ΠΑΟΚ, που έβαλε τέλος στη σχέση του με το Ραζβάν Λουτσέσκου και έδωσε το χρίσμα στον Αλέσιο Λίσι. Η δουλειά, λοιπόν, για τον νέο Δικέφαλο του Βορρά έχει ήδη ξεκινήσει στην Ολλανδία (29/06-12/07).

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά.

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ΠΑΟΚ Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του φέτος από τον 2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου – Κλουζ στις 23 και 30 Ιουλίου.

Μέχρι τότε, όμως, ο Δικέφαλος του Βορρά θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, με σκληρές προπονήσεις στην Ολλανδία και δυνατές φιλικές αναμετρήσεις. Θέλει να επιβεβαιώσει τις αποδόσεις που έχουν βγάλει οι στοιχηματικές εταιρείες για είσοδό του στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

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Φιλικά ΠΑΟΚ Καλοκαίρι 2026

Ο ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους θα δώσει συνολικά τέσσερα φιλικά. Ξεκινάει με αυτό κόντρα στην Μπέβερεν την 1η Ιουλίου (18:00) και συνεχίζει απέναντι στη Βέστερλο στι 4 του ίδιου μήνα (15:30).

Έπειτα, θα έχει δύο πιο απαιτητικά τεστ αφού θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 Ιουλίου (19:00) και στις 11 θα ολοκληρώσει αντιμετωπίζοντας την Τβέντε (14:00).

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