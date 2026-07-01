Φουλ Αγγλία για τους «16», για το όνειρο οι ΗΠΑ και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο έχει μπει για τα καλά στη φάση των νοκ άουτ και πλέον κάθε αναμέτρηση είναι ένας τελικός.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε δεύτερες ευκαιρίες. Μόνο μία αποστολή: η πρόκριση στους «16». Η σημερινή ημέρα φέρνει τρία ακόμη σπουδαία ζευγάρια, με την Αγγλία, το Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διεκδικούν μία θέση στην επόμενη φάση απέναντι σε αντιπάλους που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν την έκπληξη.

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Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Τα “Τρία Λιοντάρια” απέναντι στην έκπληξη

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με σταθερότητα τη φάση των ομίλων και μπαίνει στα νοκ άουτ με στόχο να επιβεβαιώσει τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Ο Χάρι Κέιν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Φιλ Φόντεν καλούνται να οδηγήσουν τα “Τρία Λιοντάρια” απέναντι σε μία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που έφτασε μέχρι εδώ με πάθος, ενέργεια και χωρίς το παραμικρό άγχος. Στα νοκ άουτ, όμως, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Βέλγιο – Σενεγάλη: Δύναμη απέναντι σε ποιότητα

Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της φάσης των «32». Το Βέλγιο διαθέτει την εμπειρία του Κέβιν Ντε Μπρόινε, την εκτελεστική δεινότητα του Ρομέλου Λουκάκου και την ποιότητα να φτάσει μακριά στη διοργάνωση.

Απέναντί του, η Σενεγάλη παραμένει μία από τις πιο αθλητικές και μαχητικές ομάδες του Παγκοσμίου, ικανή να δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε αντίπαλο. Ένα ζευγάρι που υπόσχεται ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Το όνειρο συνεχίζεται

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φάσης των ομίλων και τώρα καλούνται να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή. Με τον Κρίστιαν Πούλισικ να αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομάδας, οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν μία Βοσνία/Ερζεγοβίνη που απέδειξε ότι διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και την προσωπικότητα να διεκδικήσει την πρόκριση.

Ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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