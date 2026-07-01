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Φουλ Αγγλία για τους «16», για το όνειρο οι ΗΠΑ και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Φουλ Αγγλία για τους «16», για το όνειρο οι ΗΠΑ και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!
Harry Kane England Looks on during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, United States. Photo by Harry Langer/DeFodi Images - *** Harry Kane of England watches the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026, in East Rutherford, United States. Photo by Harry Langer, DeFodi Images

Το Παγκόσμιο έχει μπει για τα καλά στη φάση των νοκ άουτ και πλέον κάθε αναμέτρηση είναι ένας τελικός.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε δεύτερες ευκαιρίες. Μόνο μία αποστολή: η πρόκριση στους «16». Η σημερινή ημέρα φέρνει τρία ακόμη σπουδαία ζευγάρια, με την Αγγλία, το Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διεκδικούν μία θέση στην επόμενη φάση απέναντι σε αντιπάλους που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν την έκπληξη.

Με τις Super αποδόσεις* και τις ειδικές αγορές της Superbet, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Τα “Τρία Λιοντάρια” απέναντι στην έκπληξη

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με σταθερότητα τη φάση των ομίλων και μπαίνει στα νοκ άουτ με στόχο να επιβεβαιώσει τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Ο Χάρι Κέιν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Φιλ Φόντεν καλούνται να οδηγήσουν τα “Τρία Λιοντάρια” απέναντι σε μία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που έφτασε μέχρι εδώ με πάθος, ενέργεια και χωρίς το παραμικρό άγχος. Στα νοκ άουτ, όμως, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Βέλγιο – Σενεγάλη: Δύναμη απέναντι σε ποιότητα

Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της φάσης των «32». Το Βέλγιο διαθέτει την εμπειρία του Κέβιν Ντε Μπρόινε, την εκτελεστική δεινότητα του Ρομέλου Λουκάκου και την ποιότητα να φτάσει μακριά στη διοργάνωση.

Απέναντί του, η Σενεγάλη παραμένει μία από τις πιο αθλητικές και μαχητικές ομάδες του Παγκοσμίου, ικανή να δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε αντίπαλο. Ένα ζευγάρι που υπόσχεται ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Το όνειρο συνεχίζεται

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φάσης των ομίλων και τώρα καλούνται να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή. Με τον Κρίστιαν Πούλισικ να αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομάδας, οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν μία Βοσνία/Ερζεγοβίνη που απέδειξε ότι διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και την προσωπικότητα να διεκδικήσει την πρόκριση.

Ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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