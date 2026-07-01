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Ελβετία – Αλγερία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (03/07)

Ελβετία - Αλγερία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (02/07)

Έχει τα… στραβά του το Μουντιάλ 2026, αλλά έχει και τα θετικά του. Και ανάμεσα σε αυτά είναι και το γεγονός πως δίνει την ευκαιρία σε πιο… ταπεινές εθνικές ομάδες να ονειρευτούν και να πραγματοποιήσουν καλές πορείες. 

Ανάμεσα σε αυτές και η Ελβετία με την Αλγερία που βλέπουν τον δρόμο μπροστά τους ορθάνοιχτο για μια ιστορική παρουσία στη διοργάνωση. Αμφίρροπη η μεταξύ τους αναμέτρηση και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Ελβετία – Αλγερία αποδόσεις 

Οι αφρικανικές ομάδες τα έχουν πάει εξαιρετικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δείχνουν πολύ έτοιμες. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο αντάμωμα τον πρώτο λόγο τον έχει η… Ευρωπαία. Φαβορί, λοιπόν, στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365 είναι η Ελβετία. 

ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ
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3.30bet365
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Το δικό της ενδιαφέρον φυσικά έχει και αγορά των γκολ. Εδώ τα πράγματα, μάλιστα, είναι και πολύ αμφίρροπα με… ισοπαλία στις δύο όψεις του αμφίσκορου. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.10bet365
1.72bet365
1.90bet365
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Ελβετία – Αλγερία ειδικά στοιχήματα 

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά προφανώς υπάρχουν και ακόμη πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Φυσικά ο λόγος για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Πάντα έχουν μεγάλη αξία και τεράστιο ενδιαφέρον. Βρίσκουμε μπόλικες ελκυστικές επιλογές προφανώς, για αυτό και είναι αναγκαία η διαλογή. 

Εμείς εδώ κάναμε τη δική μας έρευνα και καταλήξαμε στα πιο value σημεία. Μπορείτε να τα δείτε παραπάνω και να… πάρετε έμπνευση. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
1/1+ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΝΕΡ+ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΟΥΤ
11.00bet365
ΕΛΒΕΤΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
10.00bet365
ΓΚΟΥΙΡΙ&ΜΑΧΡΕΖ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΑΛΓΕΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
7.00bet365
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
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ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
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Ελβετία – Αλγερία ειδικά παικτών 

Βέβαια, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να αφήσουμε στην άκρη και τα πιο… ειδικά των ειδικών. Σημεία που αφορούν στα… κατορθώματα των παικτών στο χορτάρι. Γκολ, σουτ ή ακόμη και κάρτες μπορούν να φορέσουν τέλεια το κοστούμι των fun bets. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΑΝΖΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
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ΜΑΧΡΕΖ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
4.50bet365
ΤΖΑΚΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
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