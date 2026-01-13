ΠΑΟΚ Ευρώπη 2025-26: Τα δίνει όλα ο… Ευρωπαίος «Δικέφαλος του Βορρά»

Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ είναι εντυπωσιακή παίρνοντας ως επί το πλείστον καλό βαθμό στα κρίσιμα τεστ που έδωσε. Στην Kingbet θα μάθετε όσα πρέπει για το προγραμμα παοκ europa league.

Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη;

Για την ώρα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 18ος στην κατάταξη της League Phase με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Εδώ θα ενημερωθείτε για το ποτε παιζει ο παοκ, ενώ μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τις ΠΑΟΚ μεταγραφές.

Πρόγραμμα ΠΑΟΚ Europa League

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΟΚ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 0-0 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ 3-1 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΛΙΛ – ΠΑΟΚ 3-4 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΠΑΟΚ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4-0 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΠΑΟΚ – ΜΠΡΑΝ 1-1 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΠΑΟΚ 3-3 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΠΑΟΚ – ΜΠΕΤΙΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 (19:45) ΛΥΩΝ – ΠΑΟΚ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 (22:00)

ΠΑΟΚ Ευρώπη Κανάλι

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Γιουρόπα Λιγκ έχει η COSMOTE TV. Συνεπώς, θα πρέπει να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να δείτε τον παοκ ευρωπη.

Ωστόσο, μην ξεχνάτε πως έχει μπει στο παιχνίδι και η ελεύθερη τηλεόραση. Ως εκ τούτου, ορισμένοι από τους αγωνεσ παοκ έχουν μεταδοθεί και θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντα με μια εγγραφή* σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και πραγματοποιώντας ελάχιστη κατάθεση* να δείτε τα ματς μέσω live streaming.

ΠΑΟΚ Βαθμολογία Ευρώπη

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ΠΑΟΚ βαθμολογία στο Γιουρόπα Λιγκ και να ενημερώνεστε για την πλήρη κατάταξη της League Phase.

Αποδόσεις ΠΑΟΚ στην Ευρώπη

Μην ξεχάστε να ρίξετε μια ματιά στα μελετημένα προγνωστικά και τις αποδόσεις ΠΑΟΚ ευρωπη.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ OVER 11,5 ΒΑΘΜΟΥΣ 1.98

Επιπλέον, εδώ βρίσκετε τις ΠΑΟΚ Γιουρόπα Λιγκ αποδόσεις: Ξεκάθαρες οι τιμές πρόκρισης! 💣🔥

ΠΑΟΚ Ευρώπη – Τι έκανε πέρυσι

Τη σεζόν 2024-25 η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφερε να φτάσει μέχρι τον πλέιοφ γύρο της διοργάνωσης, όπου την απέκλεισε η Στεάουα. Ο πήχης έχει ανέβει φέτος στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Δες πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες Ευρώπη με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.