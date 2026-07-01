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Παναθηναϊκός Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Σε νέα εποχή έχει μπει ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί να οδηγήσει τον σύλλογο ξανά στις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος. Ο Δανός κόουτς έχει μπόλικη δουλειά μπροστά του και έχει ήδη σηκώσει μανίκια, αφού το «τριφύλλι» ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του (22/06-05/07). 

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-27
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Παναθηναϊκός Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις και θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του στις 23 Ιουλίου με το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Πάκσι στην Ουγγαρία. Μπορείτε να δείτε και τις αποδόσεις που έχουν βγάλει οι στοιχηματικές εταιρείες για το αν θα τα καταφέρει. 

Μέχρι τότε θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, δύο σε ολλανδικό έδαφος, μια στην Ελλάδα και μια στην Αυστρία. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΣΤΟ CONFERENCE LEAGUE
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Φιλικά Παναθηναϊκός Καλοκαίρι 2026

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τα φιλικά του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας τη Χέλμοντ την 1η του Ιουλίου (18:00). Λίγες ημέρες μετά, στις 4 (18:00), θα τεσταριστεί απέναντι στον Άγιαξ, σε ένα πολύ δυνατό φιλικό. 

Μια εβδομάδα μετά, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα, θα υποδεχθεί την Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο (11/07 – 21:00) και θα ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία με φιλικό απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης στις 15 Ιουλίου (19:00). 

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