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Gates of Olympus Roulette αποκλειστικά στη Stoiximan!

Gates of Olympus Roulette αποκλειστικά στη Stoiximan!

Η Gates of Olympus Roulette παραμένει αποκλειστικά στη Stoiximan. Μέσω του νέου Live Casino Mission, 50 έπαθλα* σε περιμένουν!

Νέο Gates of Olympus Roulette αποκλειστικά στη Stoiximan!

Κάθε γύρος παραμένει απρόβλεπτος, με τους “θεϊκούς” πολλαπλασιαστές να κάνουν την εμφάνισή τους και να αλλάζουν τη ροή της δράσης τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Η ρουλέτα συναντά το σύμπαν του “Ολύμπου” και το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο! Μπαίνοντας στο Mission, με την ολοκλήρωση του, απολαμβάνεις 50 έπαθλα ως ανταμοιβή* και “απογειώνεις” ακόμη παραπάνω την εμπειρία!

Νέο Gates of Olympus Roulette αποκλειστικά στη Stoiximan!

Στη Stoiximan δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό μέσα στην εβδομάδα χωρίς κάποιος δυναμικό τουρνουά, που μοιράζει πολύ μεγάλα χρηματικά έπαθλα*. Κορυφαίοι πάροχοι, εκπληκτικοί τίτλοι παιχνιδιών για κάθε γούστο, κάνουν την επιλογή σου ευκολότερη.
Ανακαλύπτεις ό,τι παίζει κάθε εβδομάδα και αφήνεσαι στη μαγεία του.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

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