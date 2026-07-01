ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

ΑΕΚ Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο ολοκληρώθηκε η περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ, που σάρωσε στο φινάλε και κατέκτησε το Πρωτάθλημα. Φυσικά, δεν πρόκειται να επαναπαυθεί και σκοπεύει να παρουσιαστεί ξανά πολύ ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-27
2.65stoiximan

ΑΕΚ Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, η ΑΕΚ κέρδισε μια θέση τα πλέι οφ των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ και μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. 

Άλλωστε, χρειάζεται μόλις μια πρόκριση για να τα καταφέρει. Μπορείτε να δείτε και τις σχετικές αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

Το σημαντικό, πάντως, είναι να παρουσιαστεί έτοιμη για τα κρίσιμα παιχνίδια που θα δώσει στις 18/19 και 25/26 Αυγούστου. Για αυτό και θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. 

ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE
1.50stoiximan
2.47stoiximan

Φιλικά ΑΕΚ Καλοκαίρι 2026

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει δις στην Ολλανδία όπου θα πραγματοποίησει σε δύο στάδια την προετοιμασία της, αναχωρώντας στις 6 Ιουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, θα δώσει και έξι φιλικά, αφού ο Νίκολιτς θέλει να… γκαζώσει από νωρίς την ομάδα του. 

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές όλες τις αναμετρήσεις. Πάντως, η Ένωση θα ξεκινήσει τις φιλικές της αναμετρήσεις με την Ντε Γκράαφσαπ στις 12 Ιουλίου και θα συνεχίσει κόντρα στην Τσβόλε στις 26 Ιουλίου και τη Σάμσουνσπορ στις 29. 

Ακόμη μια φιλική αναμέτρηση θα τη δώσει στις 2 Αυγούστου απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν και αναμένουμε την επισημοποίηση δύο ακόμη φιλικών.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα