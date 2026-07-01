ΑΕΚ Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο ολοκληρώθηκε η περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ, που σάρωσε στο φινάλε και κατέκτησε το Πρωτάθλημα. Φυσικά, δεν πρόκειται να επαναπαυθεί και σκοπεύει να παρουσιαστεί ξανά πολύ ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά.

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-27 2.65

ΑΕΚ Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, η ΑΕΚ κέρδισε μια θέση τα πλέι οφ των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ και μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Άλλωστε, χρειάζεται μόλις μια πρόκριση για να τα καταφέρει. Μπορείτε να δείτε και τις σχετικές αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Το σημαντικό, πάντως, είναι να παρουσιαστεί έτοιμη για τα κρίσιμα παιχνίδια που θα δώσει στις 18/19 και 25/26 Αυγούστου. Για αυτό και θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

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Φιλικά ΑΕΚ Καλοκαίρι 2026

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει δις στην Ολλανδία όπου θα πραγματοποίησει σε δύο στάδια την προετοιμασία της, αναχωρώντας στις 6 Ιουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, θα δώσει και έξι φιλικά, αφού ο Νίκολιτς θέλει να… γκαζώσει από νωρίς την ομάδα του.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές όλες τις αναμετρήσεις. Πάντως, η Ένωση θα ξεκινήσει τις φιλικές της αναμετρήσεις με την Ντε Γκράαφσαπ στις 12 Ιουλίου και θα συνεχίσει κόντρα στην Τσβόλε στις 26 Ιουλίου και τη Σάμσουνσπορ στις 29.

Ακόμη μια φιλική αναμέτρηση θα τη δώσει στις 2 Αυγούστου απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν και αναμένουμε την επισημοποίηση δύο ακόμη φιλικών.