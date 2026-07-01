Ολυμπιακός Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κατακτήσει ούτε το Πρωτάθλημα, ούτε το Κύπελλο την περασμένη σεζόν και φέτος μπαίνει με όρεξη να φτάσει ξανά στην κορυφή. Και φυσικά να πραγματοποιήσει ξανά μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-27 2.50

Ολυμπιακός Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην πανηγύρισαν το Πρωτάθλημα, όμως και πάλι θα παλέψουν για την είσοδό τους στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και μάλιστα από τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Δεν έχουν μάθει ακόμη τον αντίπαλό τους, αλλά θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 13 του μήνα. Αυτό σημαίνει πως έχουν περισσότερο χρόνο για δουλειά και φυσικά και για φιλικά προετοιμασίας.

Μπορείτε να δείτε και τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες για το αν ο Ολυμπιακός θα βρεθεί ξανά στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 3.00 1.35

Φιλικά Ολυμπιακός Καλοκαίρι 2026

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για την Ολλανδία στις 3 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σε ολλανδικό και βελγικό έδαφος, λοιπόν, θα δώσει συνολικά έξι φιλικές αναμετρήσεις.

Στο πρώτο του φιλικό θα αντιμετωπίσει τη Ρακόφ στις 8 Ιουλίου (19:00), έπειτα τη Λέουβεν στις 11 Ιουλίου (15:00) και τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 17 (19:30). Στη συνέχεια, θα ανεβάσει το επίπεδο των φιλικών του, παίζοντας κόντρα στον Άγιαξ στις 18 Ιουλίου (16:30), την Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου (20:00) και την Άλκμααρ στις 25 (16:00).





