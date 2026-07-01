ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός Φιλικά Προετοιμασία Καλοκαίρι 2026

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κατακτήσει ούτε το Πρωτάθλημα, ούτε το Κύπελλο την περασμένη σεζόν και φέτος μπαίνει με όρεξη να φτάσει ξανά στην κορυφή. Και φυσικά να πραγματοποιήσει ξανά μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. 

Στο kingbet.net θα μάθετε τα πάντα για τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ενώ μην ξεχνάτε πως και το καλοκαίρι θα υπάρχει κάλυψη των υποχρεώσεών της μέσα από αναλύσεις αγώνων και μελετημένα προγνωστικά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-27
2.50stoiximan

Ολυμπιακός Φιλικά Προετοιμασίας 2026

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην πανηγύρισαν το Πρωτάθλημα, όμως και πάλι θα παλέψουν για την είσοδό τους στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και μάλιστα από τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. 

Δεν έχουν μάθει ακόμη τον αντίπαλό τους, αλλά θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 13 του μήνα. Αυτό σημαίνει πως έχουν περισσότερο χρόνο για δουλειά και φυσικά και για φιλικά προετοιμασίας. 

Μπορείτε να δείτε και τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες για το αν ο Ολυμπιακός θα βρεθεί ξανά στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE
3.00stoiximan
1.35stoiximan

Φιλικά Ολυμπιακός Καλοκαίρι 2026

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για την Ολλανδία στις 3 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σε ολλανδικό και βελγικό έδαφος, λοιπόν, θα δώσει συνολικά έξι φιλικές αναμετρήσεις.

Στο πρώτο του φιλικό θα αντιμετωπίσει τη Ρακόφ στις 8 Ιουλίου (19:00), έπειτα τη Λέουβεν στις 11 Ιουλίου (15:00) και τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 17 (19:30). Στη συνέχεια, θα ανεβάσει το επίπεδο των φιλικών του, παίζοντας κόντρα στον Άγιαξ στις 18 Ιουλίου (16:30), την Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου (20:00) και την Άλκμααρ στις 25 (16:00).



Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα