Παναθηναϊκός Ευρώπη 2025-26: Να θυμίσει ξανά… Panathinaikos

Παναθηναϊκός Ευρώπη 2025-26

Η ευρωπαϊκή πορεία που διαγράφει ο Παναθηναϊκός, παρά τη μέτρια εικόνα εγχώρια, δίνει ελπίδα και αισιοδοξία στον «πράσινο» λαό. Στην Kingbet θα μάθετε όσα πρέπει για το τι κάνει ο παναθηναικος ευρωπη.

Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη;

Για την ώρα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 15ος στην κατάταξη της League Phase με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Εδώ θα ενημερωθείτε ο παναθηναικοσ ποτε παιζει, ενώ μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τις Παναθηναϊκός μεταγραφές.

Πρόγραμμα ΠΑΟ Europa League

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-4 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1-2 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
ΜΑΛΜΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2-1 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0-0 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 (22:00)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΡΟΜΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 (22:00)

Παναθηναϊκός Ευρώπη Κανάλι

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Γιουρόπα Λιγκ έχει η COSMOTE TV. Συνεπώς, θα πρέπει να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να δείτε τον παο ευρωπη ποδοσφαιρο.

Ωστόσο, μην ξεχνάτε πως έχει μπει στο παιχνίδι και η ελεύθερη τηλεόραση. Ως εκ τούτου, ο παναθηναικοσ γιουροπα λιγκ έχει παίξει και θα παίξει στον ΑΝΤ1.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντα με μια εγγραφή* σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και πραγματοποιώντας ελάχιστη κατάθεση* να δείτε τα ματς μέσω live streaming.

Παναθηναϊκός Ευρώπη Βαθμολογία

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την βαθμολογια παναθηναικου στην ευρωπη, καθώς και γενικότερα την Παναθηναϊκός βαθμολογία στο πρωτάθλημα.

Αποδόσεις ΠΑΟ στην Ευρώπη

Μην ξεχάστε να ρίξετε μια ματιά στα μελετημένα προγνωστικά και τις αποδόσεις για την προκριση παναθηναικου.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ OVER 12,5 ΒΑΘΜΟΥΣ

Επιπλέον, εδώ βρίσκετε τις Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ αποδόσεις: Σαφείς οι τιμές για πρόκριση!💣💥

Παναθηναϊκός Ευρώπη – Τι έκανε πέρυσι

Ο παναθηναικοσ conference league αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει πιο ψηλά από τους «16». Το εμπόδιο της Φιορεντίνα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο και έτσι έλαβαν τέλος τα ευρωπαϊκά όνειρα.

Δες πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες Ευρώπη με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

