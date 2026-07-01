Έπαθλο* ανταμοιβής στις νοκ-αουτ αναμετρήσεις του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Τα νοκ-αουτ συνεχίζονται με δύο στοιχηματικά ενδιαφέρουσες μονομαχίες, καθώς η Αγγλία συγκρούεται με το μαχητικό Κονγκό και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Και οι 4 ομάδες καλούνται να τα δώσουν όλα για το εισιτήριο που οδηγεί στους «16», καθώς ο χαμένος αποχαιρετά οριστικά τη διοργάνωση!

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Η Αγγλία του Κέιν αντιμετωπίζει το Κονγκό, με τα «Τρία Λιοντάρια» να θέλουν να επιβάλουν την ποιότητά τους και να αποφύγουν τις παγίδες της νοκ-άουτ φάσης. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, οι ΗΠΑ έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληροτράχηλη Βοσνία. Και τα δύο ζευγάρια αναμετρούνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε επίσημο ματς Παγκοσμίου.

Θα μιλήσει η «βαριά» φανέλα της Αγγλίας και ο παράγοντας έδρα των ΗΠΑ ή τα “αουτσάιντερ” θα κάνουν την μεγάλη ανατροπή, παίρνοντας την πρόκριση

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