Παναθηναϊκός: Θα μπει στη League Phase του Conference League;

Η κλεψύδρα αδειάζει για τον… νέο Παναθηναϊκό, που σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι του στην ευρωπη παο. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πέσει στην αρένα των προκριματικών του Κόνφερενς Λιγκ με στόχο να κάνει μια πολύ καλή παο πορεια στην ευρωπη.

Ο παναθηναικοσ ευρωπη πάντα έχει διαφορετική δυναμική, κάτι που έχει αποδείξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στα καλοκαιρινά προκριματικά. Φέτος, βέβαια, το έργο για τον παο ευρωπη ποδοσφαιρο είναι πιο δύσκολο από ποτέ, αφού πρέπει να κάνει τρεις διαδοχικές προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Και όπως όλοι γνωρίζουν ο παο στην ευρωπη αυτή τη φορά δεν έχει… μαξιλαράκι ασφαλείας. Ούτε και περιθώριο να μείνει χωρίς πορεια παναθηναικου ευρωπη φετος.

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Δεν έμεινε πολύ. Η ευρωπη παο ήδη καλεί το «τριφύλλι», που έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου. Εκεί, οι «πράσινοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Πάκσι.

Προφανώς, η ουγγρική ομάδα δεν είναι ένα όνομα ή ένα μέγεθος που… τρομάζει τον Παναθηναϊκό, όμως δεν πρόκειται να την υποτιμήσει. Πρέπει με σοβαρότητα να κάνει τη δουλειά του και στα δύο παιχνίδια. Αυτά έχουν οριστεί για τις 23 και 30 Ιουλίου, με το «τριφύλλι» να έχει τη ρεβάνς στην έδρα του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΠΑΚΣΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΚΣΙ (30 ΙΟΥΛΙΟΥ)

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Όσο ετοιμάζεται το «τριφύλλι», οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουν διαμορφώσει τις πρώτες αποδόσεις για την παο πορεια στην ευρωπη. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά, ενώ μην ξεχνάτε πως εδώ θα βρείτε και τα κορυφαία προγνωστικά στοιχήματος για όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ 3ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ 1.09

Πού θα δω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη;

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κόνφερενς Λιγκ τα έχει η COSMOTE TV, ωστόσο αυτό ισχύει από τη League Phase κι έπειτα. Έτσι, φέτος, τα προκριματικά του Παναθηναϊκού θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

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