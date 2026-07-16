Μουντιάλ 2026: Διεκδικείς επίσημες φανέλες του Παγκοσμίου! (διαγωνισμός*)

Το PS Blog φέρνει έναν μοναδικό διαγωνισμό* για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, με συλλεκτικά δώρα από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τώρα έχεις την ευκαιρία να κάνεις δικές σου επίσημες φανέλες εθνικών ομάδων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στα γήπεδα όλου του κόσμου, καθώς το PS Blog κληρώνει*:

• 2 επίσημες φανέλες Αργεντινής (Μέσι)

• 1 επίσημη φανέλα Κολομβίας

• 1 επίσημη φανέλα Ιαπωνίας

• 1 επίσημη φανέλα Γερμανίας

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή 26/07/2026.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».