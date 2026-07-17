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Vistabet: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Vistabet: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Η Αργεντινή με διαδοχικές ανατροπές και συγκλονιστικές εμφανίσεις έφτασε στον τελικό, όπου διεκδικεί το τέταρτο της τρόπαιο.

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Με μπροστάρη τον Μέσι
Η Αργεντινή βρίσκεται ξανά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Σκαλόνι απέκλεισε την Αγγλία με μεγάλη ανατροπή στον ημιτελικό. Για ακόμη μία φορά, ο Μέσι αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη της «Αλμπισελέστε». Στα 39 του χρόνια συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, οδηγώντας την ομάδα του στις πιο κρίσιμες στιγμές του τουρνουά. Μέχρι τον τελικό έχει καταγράψει 8 γκολ και 4 ασίστ, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή της μάχης για το «Χρυσό Παπούτσι», έχοντας προβάδισμα έναντι του Μπαπέ, ο οποίος μετρά επίσης 8 γκολ αλλά μία ασίστ λιγότερη. Η ομάδα του Σκαλόνι απέδειξε ότι διαθέτει όχι μόνο ποιότητα, αλλά και τη νοοτροπία του νικητή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνολική λειτουργία του συνόλου. Παίκτες όπως οι Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Μαρτίνες και Ρομέρο έχουν προσφέρει καθοριστικές λύσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.85 να σκοράρει ο Μέσι.

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Φουλ για τη δεύτερη σερί κούπα
Πλέον, η Αργεντινή απέχει μόλις ένα παιχνίδι από το να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο 3 φορές και έχει βρεθεί συνολικά σε 7 τελικούς με τη φετινή συμμετοχή. Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία, η Αργεντινή θα επιδιώξει να ολοκληρώσει ιδανικά μία ακόμη σπουδαία πορεία και να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, γράφοντας ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της. Στο 2.20 να κατακτήσει την κούπα η «Αλμπισελέστε».

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