Μπόντο Γκλιμτ – Φρέντρικσταντ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται στο «Aspmyra Stadium» τη Φρέντρικσταντ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Eliteserien. Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Νορβηγίας την τελευταία εξαετία Μπόντο Γκλιμτ μετράει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες με αντίπαλο τη Φρέντρικσταντ (30-25 γκολ).

Η Μπόντο Γκλιμτ έπειτα από 12 ματς στο τρέχον πρωτάθλημα έχει ρεκόρ 8-2-2 με 30-11 γκολ. Απέχει μια ανάσα από την κορυφή της λίγκας, παρόλο που χρωστάει ματς και αυτό λέει πολλά για το επίπεδό της. Την προηγούμενη αγωνιστική ξεπέρασε σχετικά εύκολα με 2-0 την KFUM Όσλο εκτός έδρας.

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Η Φρέντρικσταντ έχει ρεκόρ 4-2-6 με 15-22 γκολ. Προέρχεται από ήττα με 2-0 από τη Λίλεστρομ εντός έδρας. Αν και είχε την κατοχή της μπάλας και το ματς υπό τον έλεγχό της, δεν ήταν αποτελεσματική, σε αντίθεση με την αντίπαλό της και τελικά το πλήρωσε. Έχασε στις 5 από τις 6 τελευταίες μονομαχίες της με την Μπόντο Γκλιμτ.

Ο άσος της Μπόντο Γκλιμτ προσφέρεται στο 1.15** και το διπλό της Φρέντρικσταντ ανέρχεται στο 16.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 3.5 γκολ δίνεται στο 1.75**, ενώ το αντίστοιχο Under εμφανίζεται στο 2.02**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βλέπουμε στο 1.82**, ενώ το N/G πάει στο 1.92**. Στα μακροχρόνια στοιχήματα, το να πάρει η Μπόντο Γκλιμτ τον τίτλο εμφανίζεται στο 2.20**.

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