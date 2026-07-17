Παναθηναϊκός Πιθανοί Αντίπαλοι Κόνφερενς Λιγκ 2026-27

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει για τα καλά ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους τη μεγάλη πρόκληση της εισόδου στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και ξέρουν πως για να πετύχουν τον στόχο τους πρέπει να πραγματοποιήσουν ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τρεις σερί προκρίσεις. Και χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας.

Αν αναρωτιέστε ποιοι είναι οι πιθανοι αντιπαλοι του παναθηναικου, παρακάτω σας έχουμε ό,τι πρέπει να ξέρετε.

Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού στο Κόνφερενς Λιγκ

Το «τριφύλλι» γνωρίζει τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, το πρώτο του εμπόδιο στον δρόμο προς την Ευρώπη, που δεν είναι άλλο από την ουγγρική Πάκσι.

Προφανώς, αν και δεν μπορεί να την υποτιμήσει, είναι του… χεριού του η συγκεκριμένη ομάδα. Παράλληλα, οι «πράσινοι» κοιτούν κλεφτά και το επόμενο στάδιο. Ήδη έχει διαμορφωθεί το pool ομάδων που είναι παο πιθανοι αντιπαλοι εν όψει της συνέχειας. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Οι πιθανοι αντιπαλοι παο θα προκύψουν από τους νικητές ή τους ηττημένους συγκεκριμένων ζευγαριών. Λίγο πριν την κλήρωση, οι ομάδες αυτές θα χωριστούν και σε υπογκρουπ. Ας ρίξουμε μια ματιά, πάντως:

Σπαρτάκ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948

Μπαλκάνι – Μπέιμανς

Χάιντουκ – Πάφος (ηττημένος)

Πιούνικ – Ντέμπρετσεν

Γιάμπλονετς – Βαραζντίν

Αούστρια Βιέννης – Λεπάγια

Κατοβίτσε – Ζίλινα

Βαντούζ – Ατλέτικ Ντ’ Εσκάλδες

Νόρτζελαντ – ΓΚΑΪΣ

Χράντετς Κράλοβε – Τρόμσο (ηττημένος)

Τόμπολ Κοστανάι – Πανεβέζις

Λεβάντια Ταλίν – Γκέτεμποργκ

Πάντε – Ζίρα

Απόλλων Λεμεσού – Ντίλα Γκόρι

Χιμπέρνιαν – Μαλισέβα

ΗΒ Τόρσβαν – Μάδεργουελ

Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα (ηττημένος)

Σιόν – Μπάτε Μπορίσοφ

Νέφτσι Μπακού – Ντιναμό Μινσκ

Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (ηττημένος)

Άντερλεχτ – Χάμαρμπι (ηττημένος)

Ντουνάισκα Στρέντα – Βελέζ Μόσταρ

Κόπερ – Ρούναβικ

Αλουμίνι – Ντιναμό Τιράνων

Σέλμπουρν – Νόμε Κάλιου

Ίλβερ – Στάρνιαν

Πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός στο Conference League

Φυσικά, πρώτα από όλα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κοιτάξει να περάσει το εμπόδιο της Πάκσι. Ωστόσο, λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι, θα μάθει και το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλός του. Συγκεκριμένα στην κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου.

Οι καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες δεν… χρονοτριβούν. Ήδη έχουν διαμορφώσει τις αποδόσεις για το αν το «τριφύλλι» θα φτάσει στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Όπως ξέρετε, τα καλύτερα προγνωστικά σε αυτή την πορεία θα τα βρείτε στην Kingbet.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE 2.35 1.55

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