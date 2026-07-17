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bwin: Build A Bet* στο Ισπανία – Αργεντινή!

bwin: Build A Bet* στο Ισπανία - Αργεντινή!

Η Αργεντινή έφτασε στον back-to-back τελικό και ο Μέσι ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία. Πώς τα κατάφερε η «αλμπισελέστε»;

bwin: Ισπανία – Αργεντινή με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Όλα για το back-to-back
Η Αργεντινή το 2022 εκπλήρωσε ένα όνειρο ετών. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου και τώρα πάει για το… μυθικό! Να το κάνει ξανά back-to-back. Με 19 γκολ η «αλμπισελέστε» διαθέτει την κορυφαία επιθετική γραμμή του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι σημειώνει 2,7 τέρματα ανά αγώνα, την ώρα που δημιουργεί 3,1 μεγάλες ευκαιρίες και μετράει 6,3 τελικές εντός εστίας. Απόλυτος έλεγχος του ρυθμού του αγώνα με 60,9% μέσο όρο στην κατοχή της μπάλας. Όμως αμυντικά δε δείχνει τη συνοχή που παρουσιάζει η Ισπανία (1 γκολ παθητικό). Μόλις δύο φορές διατήρησε το μηδέν στην εστία του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νίκη Αργεντινής και over 2,5 γκολ στο ματς, τιμάται στο 7.00 στην bwin και το βρίσκουμε σε Ενισχυμένη Απόδοση.

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Με μπροστάρη τον Μέσι
Είναι ο ήρωας των συμπαικτών του. Είναι το είδωλο τους. Μία γενιά αθλητών που μεγάλωσε με εκείνον για πρότυπο. Ο λόγος φυσικά για τον Λιονέλ Μέσι. Πρώτος σκόρερ της Αργεντινής στο Παγκόσμιο με 8 γκολ, κορυφαίος στις τελικές πάσες με 4 ασίστ, έχοντας μετρήσει τα περισσότερα σουτ (33), δημιουργήσει τον μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών (6), τα περισσότερα κόρνερ (8) και κερδίσει τα περισσότερα φάουλ (14) από όλους τους συμπαίκτες του! Στην bwin να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λιονέλ Μέσι είναι σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 2.85.

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