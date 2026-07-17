Στην Σκανδιναβία συνεχίζονται τα πρωταθλήματα δυναμικά με ειδικά στοιχήματα!

Όλος ο κόσμος περιμένει με μεγάλη αγωνία τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά στη Σκανδιναβία ασχολούνται και με τα δικά τους πρωταθλήματα.

Στη Νορβηγία, η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται τη Φρέντρικσταντ και θέλει να περάσει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Προέρχεται από ένα διπλό στην έδρα της KFUM Oslo με 2-0, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο μετά τη διακοπή. Παραμένει έτσι στο -2 από την κορυφή, με δύο λιγότερα παιχνίδια από την Τρόμσο.

Η Φρέντρικσταντ από την άλλη έχει διαφορετικούς στόχους, θέλοντας να κερδίσει απλά μία άνετη παραμονή. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε βέβαια με 2-0 από τη Λίλεστρομ, σε ένα παιχνίδι όπου ίσως μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω.

Μπόντο Γκλιμτ – Φρέντρικσταντ 1: 1.19 X: 7.00 2: 11.50

Στη Σουηδία, η ομάδα που εντυπωσιάζει έως τώρα είναι η Σίριους καθώς οδηγεί την κούρσα έχοντας 12 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Πιο κάτω στη βαθμολογία βέβαια οι ομάδες δίνουν τις δικές τους «μάχες». Η Γκέτεμποργκ διασύρθηκε στην έδρα της Μάλμε (4-0), έχοντας δεχθεί ήδη τέσσερα γκολ έως το 48’. Συνεχίζει έτσι να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και υποδέχεται την Μπρομαποϊκάρνα με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι μετρούν μία ισοπαλία και μία ήττα μετά τη διακοπή, αν και την προηγούμενη εβδομάδα στάθηκαν αρκετά καλά στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σίριους.

Η ήττα με 2-1 ίσως και να αδικεί λίγο την Μπρομαποϊκάρνα που όμως αισθάνεται πιο άνετα όσον αφορά την παραμονή της.

Γκέτεμποργκ – Μπρομαποϊκάρνα 1: 1.92 X: 3.60 2: 3.70

Η Μιάλμπι και η Βαστέρας βρίσκονται αρκετά κοντά στη βαθμολογία και τώρα συγκρούονται στην έδρα της πρώτης.

Η Μιάλμπι μετά το εντυπωσιακό 4-4 με τη Σίριους, γνώρισε την ήττα με 2-1 στην εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΪΚ. Μετράει πέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη και έχει μείνει στους 16 βαθμούς.

Δύο παραπάνω έχει η Βαστέρας που ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της μετά τη διακοπή, επικρατώντας τόσο της Χάλμσταντ (3-1) όσο και της Ντέγκερφορς (2-0).

Μπορεί να είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης αλλά έχει το μομέντουμ για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Μιάλμπι – Βαστέρας 1: 1.83 X: 3.80 2: 3.85

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