ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Κλήρωση Stoiximan Super League 2026-2027 | Ημερομηνίες Κανάλι

Κλήρωση Stoiximan Super League 2026-2027 | Ημερομηνίες Κανάλι

Καλό το Μουντιάλ, αλλά ας μη γελιόμαστε σαν τη Super League… δεν έχει. Σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε στο σχετικό mood και σε αυτό δεδομένα βοηθάει κληρωση super league. 

Στην Kingbet μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την κληρωση σουπερ λιγκ αλλά και να δείτε τις αποδόσεις για τον επόμενο Πρωταθλητή μιας και τόσο η Stoiximan, όσο και οι υπόλοιπες καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες έχουν βγάλει τα δικά τους προγνωστικά στοιχήματος

Κλήρωση Super League 2026-2027 – Πότε είναι

Πολλοί θα αναρωτιέστε πότε θα λάβει χώρα η κλήρωση super league. Πλησιάζει, αφού η ημερομηνία που έχει οριστεί για αυτή είναι η 16η Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ. 

Υπενθυμίζουμε πως αυτό είναι ουσιαστικά κάτι περισσότερο από έναν μήνα πριν την πρώτη σέντρα του Πρωταθληματος που θα αρχίσει το διήμερο 22-23 Αυγούστου. 

Πού δείχνει την κληρωση super league;

Φυσικά, την κληρωση superleague μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Θα έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς ο καθένας θα μάθει και το πρόγραμμα της ομάδας του για την αρχή της σεζόν. 

Πάντως, μην περιμένετε σπουδαία ντέρμπι από πολύ νωρίς, μιας και στη superleague κληρωση έχει τοποθετηθεί σχετικός κλειδάριθμος. Η κλήρωση πρωταθλήματοσ super league θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start, καθώς και από το κανάλι του Novasports στο YouTube. 

Ομάδες Stoiximan Super League 2026-2027

Με την ευκαιρία που μας προσφέρει η σουπερ λιγκ κληρωση, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στις ομάδες του επικείμενου Πρωταθλήματος. Όπως πάντα, άλλωστε, υπήρξαν ανακατατάξεις. 

ΟΜΑΔΕΣ STOIXIMAN SUPER LEAGUE 2026-27
ΑΕΚ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΠΑΟΚ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΑΡΗΣ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΟΦΗ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΥ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Σύστημα Διεξαγωγής Σούπερ Λιγκ 2026-2027

Πριν τη κλήρωση super league 1, μπορούμε να θυμηθούμε και ακριβώς το πώς διεξάγεται το αγαπημένο μας Πρωτάθλημα. Παρακάτω το σύστημα διεξαγωγής: 

  • 14 ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
  • 26 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας (διπλοί αγώνες, εντός και εκτός έδρας με όλους τους αντιπάλους), έπειτα οι ομάδες χωρίζονται σε τρία γκρουπ
  • Πλέι οφ 1–4: Οι ομάδες των θέσεων 1–4 διεκδικούν το Πρωτάθλημα και τα κορυφαία ευρωπαϊκά εισιτήρια.
  • Πλέι οφ  5–8: Οι ομάδες των θέσεων 5–8 διεκδικούν την καλύτερη δυνατή κατάταξη και, ανάλογα τον Κυπελλούχο, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
  • Πλέι άουτ: Οι ομάδες των θέσεων 9–14 αγωνίζονται για την παραμονή στην κατηγορία

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα