Κλήρωση Stoiximan Super League 2026-2027 | Ημερομηνίες Κανάλι

Καλό το Μουντιάλ, αλλά ας μη γελιόμαστε σαν τη Super League… δεν έχει. Σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε στο σχετικό mood και σε αυτό δεδομένα βοηθάει κληρωση super league.

Στην Kingbet μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την κληρωση σουπερ λιγκ αλλά και να δείτε τις αποδόσεις για τον επόμενο Πρωταθλητή μιας και τόσο η Stoiximan, όσο και οι υπόλοιπες καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες έχουν βγάλει τα δικά τους προγνωστικά στοιχήματος.

Κλήρωση Super League 2026-2027 – Πότε είναι

Πολλοί θα αναρωτιέστε πότε θα λάβει χώρα η κλήρωση super league. Πλησιάζει, αφού η ημερομηνία που έχει οριστεί για αυτή είναι η 16η Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ.

Υπενθυμίζουμε πως αυτό είναι ουσιαστικά κάτι περισσότερο από έναν μήνα πριν την πρώτη σέντρα του Πρωταθληματος που θα αρχίσει το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Πού δείχνει την κληρωση super league;

Φυσικά, την κληρωση superleague μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Θα έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς ο καθένας θα μάθει και το πρόγραμμα της ομάδας του για την αρχή της σεζόν.

Πάντως, μην περιμένετε σπουδαία ντέρμπι από πολύ νωρίς, μιας και στη superleague κληρωση έχει τοποθετηθεί σχετικός κλειδάριθμος. Η κλήρωση πρωταθλήματοσ super league θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start, καθώς και από το κανάλι του Novasports στο YouTube.

Ομάδες Stoiximan Super League 2026-2027

Με την ευκαιρία που μας προσφέρει η σουπερ λιγκ κληρωση, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στις ομάδες του επικείμενου Πρωταθλήματος. Όπως πάντα, άλλωστε, υπήρξαν ανακατατάξεις.

ΟΜΑΔΕΣ STOIXIMAN SUPER LEAGUE 2026-27 ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΡΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΟΦΗ ΝΠΣ ΒΟΛΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σύστημα Διεξαγωγής Σούπερ Λιγκ 2026-2027

Πριν τη κλήρωση super league 1, μπορούμε να θυμηθούμε και ακριβώς το πώς διεξάγεται το αγαπημένο μας Πρωτάθλημα. Παρακάτω το σύστημα διεξαγωγής:

14 ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

26 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας (διπλοί αγώνες, εντός και εκτός έδρας με όλους τους αντιπάλους), έπειτα οι ομάδες χωρίζονται σε τρία γκρουπ

Πλέι οφ 1–4: Οι ομάδες των θέσεων 1–4 διεκδικούν το Πρωτάθλημα και τα κορυφαία ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Πλέι οφ 5–8: Οι ομάδες των θέσεων 5–8 διεκδικούν την καλύτερη δυνατή κατάταξη και, ανάλογα τον Κυπελλούχο, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πλέι άουτ: Οι ομάδες των θέσεων 9–14 αγωνίζονται για την παραμονή στην κατηγορία

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