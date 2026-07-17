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Ολυμπιακός Πιθανοί Αντίπαλοι Τσάμπιονς Λιγκ 2026-27

Σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός μπαίνει σε… mood ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οι Πειραιώτες εξαργυρώνουν τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και τη σταθερά καλή πορεία τους στις διοργανώσεις της UEFA, ξεκινώντας από τον τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Θα έχουν, λοιπόν, την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Δύο προκρίσεις πρέπει να κάνουν. Αν αναρωτιέστε ποια εμπόδια θα πρέπει να ξεπεράσει, εδώ θα δούμε ποιοι είναι οι πιθανοι αντιπαλοι ολυμπιακου. 

Πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ

Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι πως θα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια για είσοδο στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ως ισχυρός. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα πράγματα είναι λιγότερο χαοτικά. 

Οι πιθανοι αντιπαλοι του ολυμπιακου είναι λιγότεροι από ό,τι συμβαίνει στις άλλες διοργανώσεις και οι Πειραιώτες έχουν ήδη μια καλή εικόνα για αυτούς. Ας δούμε τις πέντε ομάδες που ενδέχεται να βρεθούν στον δρόμο τους: 

  • Ουνιόν Σεν Σιλουάζ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Στούρμ Γκρατς – Χαρτς (ο νικητής)
  • Ναϊμέχεν

Είναι σημαντικό και το ότι στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στα play off του Γιουρόπα Λιγκ. Τότε θα γίνουν γνωστοί και οι πιθανοι αντιπαλοι ολυμπιακου europa league. Αν περάσει, ξέρουμε ποιοι είναι οι πιθανοι αντιπαλοι ολυμπιακου στα play off του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός στο Champions League

Οι ολυμπιακοσ πιθανοι αντιπαλοι θα δουν το τοπίο τους να ξεκαθαρίζει σύντομα. Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει ποια ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη σχετική κλήρωση της UEFA, που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Τότε, θα πάρουν όλα τον δρόμο τους. 

Όσο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, πάντως, δουλεύει για να είναι έτοιμη για τα κρίσιμα παιχνίδια, οι στοιχηματικές εταιρείες είναι ήδη έτοιμες. Οι αποδόσεις για το αν οι «ερυθρόλευκοι» θα προκριθούν στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ έχουν διαμορφωθεί. Όταν φτάσει και η ώρα των παιχνιδιών, εσείς ξέρετε πως τα κορυφαία προγνωστικά θα τα βρείτε στην Kingbet. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 
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