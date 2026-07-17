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Ολυμπιακός: Θα μπει στη League Phase του Champions League;

Ακόμη μια πορεία ολυμπιακου στην ευρωπη ξεκινα. Ο Ολυμπιακός σιγά σιγά μπαίνει σε… mood αστεριών και ετοιμάζεται να μπει και στη «μάχη» των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ολυμπιακος ευρωπη πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οπαδούς του και το να καταφέρει η ομάδα να αγωνιστεί ξανά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι πολύ σημαντικό. 

Όχι και πάρα πολύ εύκολο, βέβαια, αφού η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιβάλει την ισχύ της σε τέσσερις ολυμπιακοσ αγωνεσ ευρωπη, σε δύο προκριματικούς γύρους δηλαδή. 

Ολυμπιακός Ευρώπη Ημερομηνίες

Είναι υψηλό το επίπεδο και αναμφίβολα οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν μπροστά τους ένα αξιόλογο σύνολο. Ακόμη, βέβαια, δεν γνωρίζουν τον αντίπαλο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Θα το μάθουν σύντομα, ενώ ήδη γνωστές έχουν γίνει οι ημερομηνίες για τους πρώτους αγωνεσ ολυμπιακου ευρωπη. 

Οι Πειραιώτες θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι στις 4 ή 5 Αυγούστου και το δεύτερο στις 11 του μηνός. Σε κάθε περίπτωση, θα έχουν συνέχεια στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αφού, αν αποκλειστούν ο ολυμπιακος ποδοσφαιρο ευρωπη θα παλέψει για την είσοδο στο Γιουρόπα Λιγκ. 

Πρόγραμμα Ολυμπιακού Τσάμπιονς Λιγκ
Ολυμπιακός – TBD (04 ή 05/08, 22:00)
Ολυμπιακός – TBD (11/08, 22:00)

Ολυμπιακός Ευρώπη Αποδόσεις

Όσο ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουν διαμορφώσει τις πρώτες αποδόσεις για την οσφπ ευρωπη ποδοσφαιρο. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά, ενώ μην ξεχνάτε πως εδώ θα βρείτε και τα κορυφαία προγνωστικά στοιχήματος για όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE 
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Πού θα δω τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη;

Δεν έχει αλλάξει κάτι στο τηλεοπτικό σκηνικό όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Τα προκριματικά του παιχνίδια για το Τσάμπιονς Λιγκ δεδομένα θα έχουν ελεύθερη μετάδοση μέσω του MEGA και εκτός απροόπτου θα καλυφθούν και από την COSMOTE TV.

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