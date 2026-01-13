ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός Ευρώπη 2025-26: Για το 2/2!

Ολυμπιακός Ευρώπη 2025-26

Οι αγωνεσ ολυμπιακου champions league πλησιάζουν στο τέλος τους. Δείτε το προγραμμα ολυμπιακου champions league, τους ολυμπιακοσ αγωνεσ champions league, αλλά και το ποτε παιζει ο ολυμπιακοσ στην ευρωπη.

Πότε παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη;

Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός και θα κρίνουν την πορεία ολυμπιακοσ τσαμπιονσ λιγκ, είναι στις 20/1 (εντός με Λεβερκούζεν) και στις 28/1 (εκτός με Άγιαξ).

Πρόγραμμα Ολυμπιακός Champions League

Πάμε να δούμε τώρα το ολυμπιακοσ προγραμμα champions league. Αναλυτικά το ολυμπιακοσ ευρωπη προγραμμα, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο Ολυμπιακός πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ολυμπιακός – Πάφος (17/9) 0-0
Άρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10) 2-0
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10) 6-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/11) 1-1
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) 3-4
Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12) 0-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1, 22:00)
Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1, 22:00)

Ολυμπιακός Ευρώπη Κανάλι

Το Cosmote Sports HD και το Mega καλύπτουν τους ολυμπιακοσ αγωνεσ champions league. Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα tv για τον οσφπ ευρωπη, για συνεχή ενημέρωση, όσον αφορά τον ολυμπιακοσ τσαμπιονσ λιγκ.

Δείτε επίσης το Ολυμπιακός ρόστερ και το Ολυμπιακός μεταγραφές

Ολυμπιακός Ευρώπη Βαθμολογία

Η βαθμολογία τσαμπιονσ λιγκ ολυμπιακοσ δεν βρίσκει σε καλή θέση τους «ερυθρόλευκους». Συγκεκριμένα, πριν το φινάλε στο πρόγραμμα ολυμπιακού ευρώπη, οι πιθανότητες για πρόκριση δεν είναι πολλές. Δείτε την Ολυμπιακός βαθμολογία.

Ολυμπιακός Βαθμολογία Ευρώπη

Αποδόσεις Ολυμπιακού στην Ευρώπη

Η Kingbet σας παρέχει τα καλύτερα προγνωστικά για το ολυμπιακοσ ποδοσφαιρο ευρωπη, με εμπεριστατωμένα μελετημένα προγνωστικά, έπειτα από ενδελεχή στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Προτού κάνετε, βέβαια, την επιλογή σας, ρίξτε μία μία ματιά στα Ολυμπιακός στατιστικά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 24
2.82elabet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
2.47bet365
3.55fonbet
2.75novibet

Ολυμπιακός Ευρώπη – Τι έκανε πέρυσι

Φέτος έχουμε ολυμπιακοσ champions league. Πέρυσι, οι Πειραιώτες συμμετείχαν στο Europa League, εκεί όπου τερμάτισαν στην 7η θέση της League Phase.

Η συνέχεια στο προγραμμα ολυμπιακου ευρωπη δεν ήταν ανάλογη, καθώς η Μπόντο Γκλιμτ, με συνολικό σκορ 4-2, απέκλεισε στη φάση των «16» την ελληνική ομάδα.

