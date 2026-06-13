Κατάρ – Ελβετία: Προγνωστικά Μουντιάλ με Δωρεάν Προσφορές (13/06)

Στο Kingbet.net θα βρεις προγνωστικά στοιχήματος για τον αγώνα Κατάρ – Ελβετία. Ματς για την 1η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του Μουντιάλ 2026. Η αναμέτρηση διεξάγεται το Σάββατο 13/6 στις 22:00 στο γήπεδο San Francisco Bay Area Stadium στο Σαν Φρανσίσκο.

Κατάρ – Ελβετία προγνωστικά: Προσφορές Χωρίς Κατάθεση

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Κατάρ εναντίον Ελβετία: Τι παίζει το Kingbet

Κατάρ – Ελβετία: Στοιχηματικές εταιρίες με αποδόσεις

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