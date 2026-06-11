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Επόμενος Προπονητής ΠΑΟΚ αποδόσεις: Μαρτίνς και Κονσεϊσάο στα φαβορί για… αντί-Λουτσέσκου! 💥👀

Ο χρόνος κυλά και όσο αυτό συμβαίνει, το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ δείχνει όλο και πιο αβέβαιο. 

Η εμβληματική σεζόν των 100 χρόνων του Δικεφάλου του Βορρά δεν κύλησε με τον… εμβληματικό τρόπο που άπαντες ανέμεναν. Το στοίχημα του νταμπλ χάθηκε. Αντίθετα, ολοκληρώθηκε πολύ άσχημα, εξαιτίας της ήττας στον Τελικό του Κυπέλλου αλλά και της απώλειας του εισιτηρίου για το επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. 

Έτσι, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά όσον αφορά στο μέλλον του Ρουμάνου τεχνικού και ο Ιβάν Σαββίδης καλείται να πάρει μια πολύ κρίσιμη απόφαση. Οι στοιχηματικές εταιρείες, πάντως, δεν μένουν με τα χέρια… σταυρωμένα, ήδη έχουν διαμορφώσεις τις αποδόσεις για τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ. Και η λίστα με τα φαβορί έχει γνώριμα ονόματα! 

ΠΑΟΚ επόμενος προπονητής αποδόσεις 

lucesku

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη λίστα με τα ονόματα που «παίζουν» για τη διαδοχή του Λουτσέσκου, παρέα με τη winmasters. Αυτό που… βγάζει μάτι είναι εκείνο του Πέδρο Μαρτίνς. 

Ο Πορτογάλος, χάρη στην εξαιρετική του θητεία στον Ολυμπιακό, έχει τρομερό όνομα στην Ελλάδα και συχνά-πυκνά τον βλέπουμε να συνδέεται με τις ομάδες μας. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, τον Μαρτίνς τον βρίσκουμε στο 21.00. Αντίστοιχα «δυνατό» όνομα και αυτό του Σέρτζιο Κονσεϊσάο και μάλιστα σε πολύ πιο… ρεαλιστική απόδοση, στο 4.50. Ο άλλοτε παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά έχει αρκετές πιθανότητες να γίνει και προπονητής του, όπως φαίνεται. 

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τον Βλάνταν Ίβιτς (3.25), ενώ στη λίστα των φαβορί βρίσκουμε και τα ονόματα των Φερνάντο Σάντος (50.00), Γκουστάβο Πογιέτ (50.00) και Ντέγιαν Στάνκοβιτς (21.00). 

Το τι θα συμβεί εν τέλει, το ξέρει μόνο ο… χρόνος, όμως σίγουρα οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί αξίζουν μια σοβαρή ματιά!

Αναλυτικά η λίστα με τα φαβορί και οι αποδόσεις τους

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΟΚ ΣΤΙΣ 31/08/2026
ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΚΑΡΣΕΔΟ
1.85winmasters
ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
2.55winmasters
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΙΒΙΤΣ
3.25winmasters
ΣΕΡΤΖΙΟ ΚΟΝΣΕΪΣΑΟ
4.50winmasters
ΑΝΤΡΕΪ ΤΑΛΑΛΑΕΦ
9.00winmasters
ΒΕΛΙΚΟ ΠΑΟΥΝΟΒΙΤΣ
11.00winmasters
ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
21.00winmasters
ΝΤΕΓΙΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ
21.00winmasters
ΑΛΜΠΕΡΤ ΡΙΕΡΑ
21.00winmasters
ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ
ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΠΟΓΙΕΤ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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