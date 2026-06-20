Ισπανία – Σαουδική Αραβία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (21/06)

Από τις ΗΠΑ, ο… κρότος του σοκ ακούστηκε για τα καλά μέχρι τη Μαδρίτη. Η Ισπανία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απογοήτευση της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026, μιας και πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση για να μείνει στο μηδέν (0-0) απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Με γκέλα, πάντως, με ήττα για την ακρίβεια, είχε ξεκινήσει και το 2010 η – και τότε – Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, η Ρόχα έχει χρόνο να βγάλει αντίδραση. Αλλά δεν πρέπει να τον σπαταλήσει, ξεκινώντας φυσικά από το παιχνίδι απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, που προέρχεται από την ισοπαλία με την Ουρουγουάη. Μονόδρομος η νίκη για τους Ισπανούς, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο στα προγνωστικά στοιχήματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Πάμε να δούμε τι παίζει.

Ισπανία – Σαουδική Αραβία αποδόσεις

Φυσικά, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το αν το παιχνίδι έχει φαβορί. Έχει κι αυτό δεν είναι άλλο από την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που πολλάκις έχει αποδείξει τη δυναμική της. Εύλογα χαμηλές οι τιμές του άσου, λοιπόν, στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1.13 8.00 26.00

Ίσως, δε, ό,τι δεν έβαλε στο πρώτο παιχνίδι, να το βάλει τώρα η Ισπανία για να… ξεμπουκώσει. Ενώ και οι Σαουδάραβες δεν είναι ακίνδυνοι. Για αυτό έχει και μπόλικο ενδιαφέρον η αγορά των γκολ. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι το σχετικό line έχει τοποθετηθεί στο 3,5.

Ισπανία – Σαουδική Αραβία ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, θα ήταν τουλάχιστον… αφελές να ολοκληρώσει κανείς τη μελέτη του για το παιχνίδι χωρίς να στρέψει το βλέμμα του και στις πιο ελκυστικές επιλογές. Μιλάμε φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν και αυξημένη αξία και αυξημένο ενδιαφέρον.

Έχουμε χτίσει διάφορα combos που σίγουρα αξίζουν μια ματιά, βασιζόμενοι και στην αναμενόμενη νίκη των Ισπανών με κάποια… εξτραδάκια, αλλά και στην απόλυτη έκπληξη την οποία θα κυνηγήσει η Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1+OVER 3,5+ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 8,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 3.25 OVER 29,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 6.40 ΙΣΠΑΝΙΑ -2+ΤΟΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΠΕΔΡΙ 101+ ΠΑΣΕΣ 5.70 ΔΩΝΗΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 8.00 Χ2+G/G 12.00

Ισπανία – Σαουδική Αραβία ειδικά παικτών

Ακόμη είναι αμφίβολο το αν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ισπανίας, θα μπορέσει να ξεκινήσει βασικός. Όμως, όπως και να έχει, δεδομένα δεν είναι ο μόνος που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο χορτάρι. Με αυτή τη λογική ετοιμάσαμε τρεις ωραιότατες επιλογές από τα ειδικά παικτών, που βρίσκουμε σε πληθώρα και για αυτό το παιχνίδι.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 6.50 ΝΙΚΟ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ 1+ ΑΣΙΣΤ 3.70 ΑΛ ΑΜΡΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 23.00

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