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Στο Ολλανδία – Σουηδία το γκολ του Μάλεν έχει «Χρυσή Ενίσχυση»

Το γκολ του Ντοκού έχει «Χρυσή Ενίσχυση» στο Βέλγιο - Ιράν

Η δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου φέρνει ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την τελική κατάταξη στην κορυφή. Η Σουηδία μπήκε στη διοργάνωση με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διαλύοντας την Τυνησία με 5-1 και φτάνοντας στους τρεις βαθμούς, ενώ η Ολλανδία έμεινε στο 2-2 απέναντι στην Ιαπωνία, αποτέλεσμα που αύξησε την πίεση στο στρατόπεδο των «Οράνιε».

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Η βαθμολογία δίνει ξεκάθαρο χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Οι Σουηδοί έχουν το πλεονέκτημα και γνωρίζουν πως ακόμη και η ισοπαλία θα τους διατηρήσει σε εξαιρετική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Αντίθετα, η Ολλανδία χρειάζεται νίκη για να πάρει ξανά τον έλεγχο της κατάστασης και να μην μπει σε περιπέτειες απέναντι στην Τυνησία στο φινάλε του ομίλου.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν άφησε ανάμεικτες εντυπώσεις στην πρεμιέρα. Επιθετικά δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και βρήκε δύο φορές το προβάδισμα απέναντι στην Ιαπωνία, όμως αμυντικά παρουσίασε προβλήματα. Οι δύο ισοφαρίσεις που δέχθηκε κόστισαν ακριβά και πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.

Η Σουηδία από την άλλη επιβεβαίωσε ότι διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης. Το δίδυμο Ίσακ – Γιόκερες σκόραρε, η μεσαία γραμμή υποστήριξε άψογα το επιθετικό παιχνίδι και η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ έδειξε πως μπορεί να τιμωρήσει κάθε αμυντικό λάθος. Ωστόσο, ακόμη και στο 5-1 απέναντι στην Τυνησία δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της, συνεχίζοντας ένα σερί αγώνων στα οποία δέχεται γκολ με σχετική ευκολία.

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Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να χτυπήσει η Ολλανδία. Οι «οράνιε» διαθέτουν ταχύτητα, ποιότητα και παίκτες που κινούνται εξαιρετικά στους χώρους. Ο Ντόνιελ Μάλεν αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του θα ψάξει από νωρίς το γκολ. Η κίνησή του μέσα στην περιοχή, η ικανότητά του να τελειώνει φάσεις με λίγες επαφές και η ανάγκη της Ολλανδίας να επιτεθεί από το πρώτο λεπτό τον φέρνουν στο επίκεντρο της συγκεκριμένης αγοράς.

Παράλληλα, η αναμέτρηση προσφέρεται και με «Ενισχυμένα» Bet Builders, αυξάνοντας την αξία των αποδόσεων σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής. Η Ολλανδία παραμένει το φαβορί λόγω εμπειρίας και ποιότητας, όμως η Σουηδία έχει ήδη αποδείξει ότι δεν βρίσκεται τυχαία στην κορυφή του ομίλου.

Όλα δείχνουν ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, από δύο ομάδες που διαθέτουν ποιότητα στην επίθεση και ισχυρό κίνητρο για το αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να κρίνουν τη μάχη της κορυφής, όμως οι προϋποθέσεις για θέαμα και μεγάλες φάσεις είναι ήδη δεδομένες.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
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