Ολλανδία – Σουηδία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει στο Χιούστον τη Σουηδία για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι «οράνιε» μετρούν 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες με αντίπαλο τη σκανδιναβική ομάδα (37-34 γκολ).

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Η Ολλανδία άρχισε την προσπάθειά της στο Μουντιάλ με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Ιαπωνία. Δύο φορές προηγήθηκε, αλλά ισάριθμες ισοφαρίστηκε. Κι ενώ έδειξε καλύτερο πρόσωπο επιθετικά, φάνηκαν αμυντικά προβλήματα, που υποτίθεται δεν είχε.

Η Σουηδία, από την άλλη, στην πρώτη αγωνιστική διέλυσε με 5-1 την Τυνησία. «Καθάρισε» το ματς ουσιαστικά από το μισάωρο και γενικά κυριάρχησε, εκμεταλλευόμενη στο απόλυτο τα προβλήματα της αντιπάλου της.

Ο άσος της Ολλανδίας προσφέρεται στο 1.78** και το διπλό του Σουηδίας ανέρχεται στο 4.75** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Ημίχρονο/Τελικό: 1/1 δίνεται στο 2.82** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «NRG Stadium», το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Donyell Malen ανεβαίνει στο 5.10** (από 4.75), το Over 0.5 συνολικές ασίστ από τον Memphis Depay πάει στο 4.30** (από 4.00), ενώ το Over 1,5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Alexander Isak δίνεται στο 2.95** (από 2.75).

Επιπλέον, το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 προσφέρεται πλέον στον 3.75** (από 3.50), το ακριβές σκορ: 1-1 ανέρχεται στο 7.50** (από 7.00), ενώ το combo νίκη Ολλανδίας & Over 2,5 γκολ εντοπίζεται στο 3.05** (από 2.78). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Viktor Gyokeres εκτοξεύεται στο 3.20** (από 2.60).

Έξι διαδοχικά Over η Γερμανία

Για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου η Γερμανία αντιμετωπίζει στο «Toronto Stadium» του Καναδά την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Γερμανία ήταν ισοπεδωτική στον πρώτο της αγώνα. Αντιμετώπισε το Κουρασάο και δεν φάνηκε να αγχώνεται όταν ισοφαρίστηκε. Το ημίχρονο τη βρήκε μπροστά στο σκορ με 3-1, ενώ στο φινάλε του αγώνα το ταμπλό έγραψε 7-1. Έφτασε τα 6 διαδοχικά Over 2.5 γκολ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού προκάλεσε αίσθηση στον πρώτο της αγώνα. Αντιμετώπισε τον Ισημερινό, που είχε δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες. Παρ’ όλ’ αυτά, με μία καταπληκτική ενέργεια στο 90’, βρήκε το γκολ που της έδωσε τη νίκη με 1-0.

Η νίκη της Γερμανίας τοποθετείται στο 1.58**, ενώ το διπλό της Ακτής Ελεφαντοστού προσφέρεται στο 5.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.65**, ενώ το Under 2,5 στο 2.28**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.20** από 2.99, το Over 0.5 ασίστ από τον Florian Wirtz πάει στο 3.75** από 3.50, ενώ το να σκοράρει ο Musiala ανέρχεται στο 3.10** από 2.80.

Ακόμη, το να επιτευχθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 δίνεται πλέον στο 3.40** από 3.20, ενώ το να σκοράρει ο Havertz στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 3.95** από 3.60. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το combo νίκη Γερμανίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.40** από 3.65.

Στο Κάνσας οι δύο ηττημένες του 5ου γκρουπ

Για τον ίδιο όμιλο το Εκουαδόρ αναμετριέται στο «Arrowhead Stadium», στo Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ, με το Κουρασάο.

Το Εκουαδόρ μπήκε στο Μουντιάλ με ήττα 1-0 από την Ακτή Ελεφαντοστού. Καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, ήταν όμως αναποτελεσματική στην επίθεση. Λίγο πριν από το τέλος ρίσκαρε πολύ και δέχθηκε το γκολ που έκρινε το ματς. Μετράει 12 Under στα 14 τελευταία παιχνίδια του.

Το Κουρασάο ηττήθηκε με 7-1 από τη Γερμανία στην πρεμιέρα του. Βρέθηκε να χάνει στο 6′, αλλά ισοφάρισε στο 21′ και έπειτα άντεξε μέχρι το 38′. Στις καθυστερήσεις του α’ μέρους δέχθηκε και 3ο γκολ και ακολούθως κατέρρευσε.

Η επικράτηση του Εκουαδόρ βρίσκεται στο 1.11** και το διπλό του Κουρασάο εκτοξεύεται στο 33.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.49** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, στο 2.65** το Under 2.5.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 2,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο τοποθετείται στο 5.00 από 4.65, το Over 3,5 γκολ του Εκουαδόρ πάει στο 3.10** από 2.90, ενώ το Over 0,5 σουτ στην εστία από τον Livano Comenencia πληρώνει πλέον 5.10** ( από 4.75).

Παράλληλα, το να δούμε γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 ανέρχεται στο 3.05** με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson, ενώ αν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα είναι ο Jordy Caicedo θα ανταμείψει με 2.90** από 2.65.

Με νέο προπονητή τη 2η αγωνιστική η Τυνησία

Η 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου ολοκληρώνεται με το ματς Τυνησία – Ιαπωνία, το οποίο διεξάγεται στο «Estadio BBVA Bancomer», στo Μόντερεϊ του Μεξικού. Η Τυνησία μετράει 1 νίκη και 5 ήττες με αντιπάλους τους Ασιάτες (3-8 γκολ).

Η Τυνήσια πηγαίνει στο ματς με νέο τεχνικό τον Ερβέ Ρενάρ, που διαδέχεται τον Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος απολύθηκε μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία. Αρχικά, ανακοίνωσε υπηρεσιακό, αλλά στη συνέχεια προσέλαβε τον 57χρονο Γάλλο.

Η Ιαπωνία έφερε 2-2 με την Ολλανδία την 1η αγωνιστική. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ και σε ισάριθμες περιπτώσεις ισοφάρισε. Σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού ήταν καλύτερη της αντιπάλου της και έδειξε πως είναι ομάδα με πλάνο και ποιότητα.

Ο άσος της Τυνησίας εμφανίζεται στο 6.90** και το διπλό της Ιαπωνίας το συναντάμε στο 1.55** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βρίσκουμε στο 2.12**, ενώ το N/G στο 1.70**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.15** από 2.95, το Over 9.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.70** από 3.44, ενώ το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο η Τυνησία προσφέρεται πλέον στο 3.75** (από 3.50).

Ακόμη, ο συνδυασμός νίκη Ιαπωνίας & Over 2,5 γκολ εντοπίζεται στο 2.90** (από 2.62), ενώ το να σκοράρει πρώτος ο Ayase Ueda το βλέπουμε στο 3.75** (από 3.40) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

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