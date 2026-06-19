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Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Με το ηθικό στα ύψη! Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού αναμετρώνονται για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Αμφότερες ξεκίνησαν με το δεξί στο Μουντιάλ 2026 και γνωρίζουν καλά πως με νέο τρίποντο θα τσεκάρουν θέση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις αξίζει μια ματιά στο στοίχημα.

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Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού αποδόσεις 

Η Γερμανία συνδύασε την πρεμιέρα του γκρουπ με εμφατική επικράτηση. Εξάλλου, δεν αντιμετώπισε κανά μεγαθήριο, αντιθέτως έπαιξε κόντρα ίσως στην πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά, στο Κουρασάο, το οποίο συνέτριψε 7-1.

Η Ακτή κέρδισε στα… σημεία (1-0) το Εκουαδόρ βελτιώνοντας την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα βρήκε το γκολ της νίκης στο 90’ με τον Ντιαλό.

Θεωρητικά είναι το πρώτο επίσημο δυνατό τεστ για τη Γερμανία στο θεσμό, η οποία δίνεται ως το απόλυτο φαβορί του αγώνα από τη winmasters.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

Πάντα ενδιαφέρον είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού ειδικά στοιχήματα 

Η Γερμανία καλείται να επιβάλλει τον ρυθμό, όμως απέναντί της βρίσκει ένα άκρως αξιόμαχο σύνολο, που δεν φοβάται να τα βάλει με τα μεγαθήρια. Περιμένουμε το ματς να έχει γκολ και ρυθμό, ενώ ίσως επαληθευτεί υψηλό line στις κάρτες. Πέρα από ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε ελκυστικές τιμές, ξεχωρίσαμε ένα δυνατό bet builder.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
1Χ+3 ΓΚΟΛ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: ΝΑΙ
OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
OVER 3,5 ΓΚΟΛ & 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ-OVER 1,5 ΓΚΟΛ: ΝΑΙ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού ειδικά παικτών 

Ο επιθετικός Χάβερτς αποτελεί αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα για τα «πάντσερ». Συνεπώς, θα κυνηγήσουμε ο άσος της Άρσεναλ να βρει πρώτος δίχτυα στον αγώνα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν παίχτες και από τις δύο ομάδες που δεν φοβούνται να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΒΕΡΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΒΙΡΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
ΝΤΙΑΛΟ 2+ ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

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