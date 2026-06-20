Βέλγιο – Ιράν: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (21/06)

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό για το Βέλγιο. Αντί να… σκίσει την απαισιοδοξία γύρω από όσα μπορεί να καταφέρει στο Μουντιάλ 2026, μάλλον την ενέτεινε στην πρεμιέρα του. Κι αυτό διότι ούτε μπόρεσε να νικήσει την Αίγυπτο (1-1), αλλά ούτε και να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του.

Προφανώς, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά ούτε ήταν, ούτε είναι στην κουβέντα για την κατάκτηση, αλλά μια καλή πορεία είναι ο ελάχιστος στόχος της. Για αυτό και θέλει όσο τίποτα να… κάνει σεφτέ. Μπροστά της θα βρει το σκληροτράχηλο Ιράν, που μάλλον κέρδισε τις εντυπώσεις στο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, δείχνοντας πως αμελητέα ποσότητα δεν είναι.

Χωρίς χρονοτριβές, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Βέλγιο – Ιράν αποδόσεις

Μπορεί, πάντως, οι Κόκκινοι Διάβολοι να μη βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για αυτό και το Βέλγιο έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο παιχνίδι, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για αυτό και η winmasters.

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως πάντα, και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, αν κάτι μοιράζονται οι δύο ομάδες, αυτό είναι οι καλές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν αποκλείεται να έχουμε γκολ δηλαδή.

Βέλγιο – Ιράν ειδικά στοιχήματα

Καλό, χρυσό το 1Χ2, βέβαια, αλλά, όπως και να το κάνουμε υπάρχουν στοιχήματα που έχουν μεγαλύτερη χάρη από τα παραδοσιακά. Και μεγαλύτερη αξία. Προφανώς, ο λόγος για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα.

Μπορεί κανείς να πάρει τη χαμηλή απόδοση του άσου και να τη… χτίσει με επιπλέον επιλογές ή να ποντάρει υπέρ της έκπληξης των Ιρανών, ακόμη και σε πιο συγκεκριμένα πεδία όπως τα κόρνερ και οι κάρτες. Το σίγουρο είναι επιλογές υπάρχουν πολλές και παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε εμείς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΛΓΙΟ+OVER 3,5 4.26 ΒΕΛΓΙΟ -1,5+OVER 1,5 1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ+ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 10.20 OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.95 Χ2+G/G 4.75 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.19

Βέλγιο – Ιράν ειδικά παικτών

Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Λουκάκου, Ταρέμι. Θα υπάρχει μπόλικη ποιότητα στο χορτάρι, πολλοί παίκτες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Κι αυτό είναι που καθιστά τα ειδικά παικτών τόσο ελκυστικά. Αρκετές οι επιλογές που αξίζουν μια ματιά, παρακάτω αυτές στις οποίες δώσαμε ένα προβάδισμα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 6.96 ΤΑΡΕΜΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.40 ΤΡΟΣΑΡ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.05

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