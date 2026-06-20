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Κρίνονται πολλά αυτή την αγωνιστική σε 5ο και 6ο όμιλο με ειδικά στοιχήματα!

Κρίνονται πολλά αυτή την αγωνιστική σε 5ο και 6ο όμιλο με ειδικά στοιχήματα!
FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E, Spiel 1, Deutschland vs. Curacao, 14.06.2026 im NRG Stadium in Houston, Texas Tor zum 3:1 durch Kai Havertz Deutschland Jamal Musiala Deutschland Nathaniel Brown Deutschland Aleksandar Pavlovic Deutschland Felix Nmecha Deutschland *** 2026 FIFA World Cup, Group E, Match 1, Germany vs. Curaçao, June 14, 2026, at NRG Stadium in Houston, Texas Goal to make it 31 by Kai Havertz Germany, Jamal Musiala Germany, Nathaniel Brown Germany, Aleksandar Pavlovic Germany, Felix Nmecha Germany,detected_source_language Copyright: xBahhoxKarax

Άλλη μια γεμάτη αγωνιστική ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τη δεύτερη αγωνιστική σε 5ο και 6ο όμιλο να κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

Για τον 6ο όμιλο, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (20:00) στο Χιούστον, με τους «οράνιε» να είναι στρυμωγμένοι μετά το 2-2 της πρώτης αγωνιστικής με την Ιαπωνία, όπου δεν μπόρεσαν δις να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Οι Σκανδιναβοί αντίστοιχα μπήκαν με εντυπωσιακό τρόπο στην τελική φάση χάρη στο 5-1 επί της Τυνησίας που τους έδωσε το πάνω χέρι στον όμιλο.

Ολλανδία – Σουηδία 1:1.72 X:3.85 2:4.75

Στο Τορόντο η Γερμανία τίθεται αντιμέτωπη της Ακτής Ελεφαντοστού (23:00) για τον 5ο όμιλο.
Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δε λυπήθηκαν το Κουρασάο και με 7-1 άρχισαν με νίκη και με το πλέον ευρύ σκορ της πρώτης αγωνιστικής.
Από την πλευρά τους οι «ελέφαντες» της Ακτής πήραν στο φινάλε τη νίκη επί του Εκουαδόρ (1-0) με τον Ντιαλό και πλέον δίνουν ντέρμπι κορυφής με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 1:1.57 X:4.35 2:5.40

Στο Κάνσας Ισημερινός και Κουρασάο τίθενται αντιμέτωποι (03:00) για να κλείσουν τη δεύτερης αγωνιστική στον όμιλο.

Αμφότεροι άρχισαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ, με τον Ισημερινό να «λυγίζει» στο φινάλε απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ το Κουρασάο του Ντικ Άντβοκατ έζησε το όνειρό του για 16 αγωνιστικά λεπτά στο παρθενικό παιχνίδι της ιστορίας του σε τελική φάση απέναντι στη Γερμανία, από τη στιγμή που ισοφάρισε (21’) έως το 37’ που έμεινε ξανά πίσω στο σκορ, πριν ηττηθεί με 7-1.

Ισημερινός – Κουρασάο 1:1.11 X:9.00 2:24.00

Ο 6ος όμιλος κλείνει με την αναμέτρηση στο Μοντερέι, ανάμεσα σε Τυνησία και Ιαπωνία.
Οι Τυνήσιοι πριν καλά-καλά τελειώσει ο αγώνα της πρεμιέρας με τη Σουηδία (5-1) προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Ερβέ Ρενάρ να παίρνει τη θέση του Σαμπρί Λαμουσί.

Όσο για τους Ιάπωνες ισοφάρισαν δις την Ολλανδία για να πάρουν τον βαθμό στην πρεμιέρα τους (2-2) δείχνοντας την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Τυνησία – Ιαπωνία 1:6.70 X:4.00 1:1.53

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