Κρίνονται πολλά αυτή την αγωνιστική σε 5ο και 6ο όμιλο με ειδικά στοιχήματα!

Άλλη μια γεμάτη αγωνιστική ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τη δεύτερη αγωνιστική σε 5ο και 6ο όμιλο να κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

Για τον 6ο όμιλο, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (20:00) στο Χιούστον, με τους «οράνιε» να είναι στρυμωγμένοι μετά το 2-2 της πρώτης αγωνιστικής με την Ιαπωνία, όπου δεν μπόρεσαν δις να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Οι Σκανδιναβοί αντίστοιχα μπήκαν με εντυπωσιακό τρόπο στην τελική φάση χάρη στο 5-1 επί της Τυνησίας που τους έδωσε το πάνω χέρι στον όμιλο.

Ολλανδία – Σουηδία 1:1.72 X:3.85 2:4.75

Στο Τορόντο η Γερμανία τίθεται αντιμέτωπη της Ακτής Ελεφαντοστού (23:00) για τον 5ο όμιλο.

Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δε λυπήθηκαν το Κουρασάο και με 7-1 άρχισαν με νίκη και με το πλέον ευρύ σκορ της πρώτης αγωνιστικής.

Από την πλευρά τους οι «ελέφαντες» της Ακτής πήραν στο φινάλε τη νίκη επί του Εκουαδόρ (1-0) με τον Ντιαλό και πλέον δίνουν ντέρμπι κορυφής με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 1:1.57 X:4.35 2:5.40

Στο Κάνσας Ισημερινός και Κουρασάο τίθενται αντιμέτωποι (03:00) για να κλείσουν τη δεύτερης αγωνιστική στον όμιλο.

Αμφότεροι άρχισαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ, με τον Ισημερινό να «λυγίζει» στο φινάλε απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ το Κουρασάο του Ντικ Άντβοκατ έζησε το όνειρό του για 16 αγωνιστικά λεπτά στο παρθενικό παιχνίδι της ιστορίας του σε τελική φάση απέναντι στη Γερμανία, από τη στιγμή που ισοφάρισε (21’) έως το 37’ που έμεινε ξανά πίσω στο σκορ, πριν ηττηθεί με 7-1.

Ισημερινός – Κουρασάο 1:1.11 X:9.00 2:24.00

Ο 6ος όμιλος κλείνει με την αναμέτρηση στο Μοντερέι, ανάμεσα σε Τυνησία και Ιαπωνία.

Οι Τυνήσιοι πριν καλά-καλά τελειώσει ο αγώνα της πρεμιέρας με τη Σουηδία (5-1) προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Ερβέ Ρενάρ να παίρνει τη θέση του Σαμπρί Λαμουσί.

Όσο για τους Ιάπωνες ισοφάρισαν δις την Ολλανδία για να πάρουν τον βαθμό στην πρεμιέρα τους (2-2) δείχνοντας την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Τυνησία – Ιαπωνία 1:6.70 X:4.00 1:1.53

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ