Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Ολλανδία – Σουηδία; Η winmasters στις δίνει στο… πιάτο!

Μονομαχία με έντονο άρωμα… Ευρώπης στο Μουντιάλ. Από τη μια η Ολλανδία, που μπορεί να μη γεμίζει το μάτι όσο τα υπόλοιπα φαβορί, αλλά έχει υψηλές προσδοκίες στο τουρνουά και από την άλλη η Σουηδία που έχει βαλθεί να επιστρέψει στο ένδοξο παρελθόν ως ένα από τα πιο δυνατά dark horses της διοργάνωσης.

Οι δυο τους τα λένε σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι που θα κρίνει πολλά όσον αφορά στην πρόκριση από τον έκτο όμιλο. Φυσικά, τις καλύτερες αποδόσεις για αυτό το τόσο ενδιαφέρον συναπάντημα τις βρίσκετε στη winmasters!

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Είναι αρκετά αμφίρροπο το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει και φαβορί. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τους Οράνιε, που βρίσκόνται ένα επίπεδο πάνω από τους Σουηδούς. Στο 1.74 η νίκη τους, με το διπλό αρκετά πιο ψηλά, στο 4.45 και την ισοπαλία στο 3.95.

Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία βλέπει… γκολ στο παιχνίδι. Έχει θέσει το line της σχετικής αγορά στο 2,5 και προσφέρει το Over στο 1.71 και το Under στο 2.12.

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Φυσικά, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά και στα πιο… ιντριγκαδόρικα σημεία, αφού βρίσκουμε σε πληθώρα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα με αυξημένη αξία.

Για παράδειγμα, η νίκη της Ολλανδίας με G/G και σκόρερ τον Μέμφις Ντεπάι στο 6.15 ή το αντίστοιχο combo για Χ2 της Σουηδίας με Over 2,5 και γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στο 6.35 είναι στοιχήματα που σε καμία περίπτωση δεν περνούν απαρατήρητα

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