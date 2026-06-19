ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ολλανδία – Σουηδία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Ολλανδία – Σουηδία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε μια δυνατή ευρωπαϊκή σύγκρουση στο κουπόνι για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Οι «οράνιε» θα επιδιώξουν να κάνουν σεφτέ απέναντι στη Σουηδία, που ξεκινήσε με κεκτημένη ταχύτητα στον όμιλο βάζοντας από την αρχή θεμέλια πρόκρισης. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
25.00stoiximan
70.00stoiximan

Ολλανδία – Σουηδία αποδόσεις 

Η Ολλανδία βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Ιαπωνία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026. Μπορεί να βρέθηκε κοντά στη νίκη, ωστόσο δέχτηκε την ισοφάριση (2-2) στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Όσον αφορά στη Σουηδία, σκόρπισε 5-1 την Τυνησία στην πρεμιέρα του γκρουπ και πήρε ψυχολογική ώθηση. Άλλωστε, οι Σκανδιναβοί χρειαζόντουσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, καθώς είχαν προβληματίσει στα προκριματικά.

Η Ολλανδία δίνεται ως το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, με τον άσο να μην ξεπερνάει το 1,90 στη Stoiximan.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου συναντάμε οριακές αποστάσεις στο line ανάμεσα σε Over και Under.

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G

Ολλανδία – Σουηδία ειδικά στοιχήματα 

Η Ολλανδία εμφάνισε αμυντική αστάθεια κόντρα στους «σαμουράι», όμως δεν παύει να διαθέτει επιθετικές λύσεις. Επομένως αναμένουμε ένα ματς με ρυθμό και τη Σουηδία ικανή να συνεισφέρει στο σκοράρισμα με βάση την εικόνα που έδειξε την 1η αγωνιστική του ομίλου. Κατά συνέπεια, έχουμε κρατήσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δέλεαρ αποδόσεις, όπως κι ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ΚΑΡΤΕΣ
1+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΕΝΑΛΤΙ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ: ΝΑΙ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΝΑΙ

Ολλανδία – Σουηδία ειδικά παικτών

Αμφότερες διαθέτουν επιθετικούς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και δεν διστάζουν να βγουν μπροστά. Γκάκπο, Ίσακ και Γκιόκερες ξεχωρίζουν στα δύο ρόστερ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΣΑΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΓΚΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΓΚΟΚΙΕΡΕΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ ή ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2