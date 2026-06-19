Ολλανδία – Σουηδία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε μια δυνατή ευρωπαϊκή σύγκρουση στο κουπόνι για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Οι «οράνιε» θα επιδιώξουν να κάνουν σεφτέ απέναντι στη Σουηδία, που ξεκινήσε με κεκτημένη ταχύτητα στον όμιλο βάζοντας από την αρχή θεμέλια πρόκρισης. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

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Ολλανδία – Σουηδία αποδόσεις

Η Ολλανδία βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Ιαπωνία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026. Μπορεί να βρέθηκε κοντά στη νίκη, ωστόσο δέχτηκε την ισοφάριση (2-2) στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Όσον αφορά στη Σουηδία, σκόρπισε 5-1 την Τυνησία στην πρεμιέρα του γκρουπ και πήρε ψυχολογική ώθηση. Άλλωστε, οι Σκανδιναβοί χρειαζόντουσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, καθώς είχαν προβληματίσει στα προκριματικά.

Η Ολλανδία δίνεται ως το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, με τον άσο να μην ξεπερνάει το 1,90 στη Stoiximan.

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου συναντάμε οριακές αποστάσεις στο line ανάμεσα σε Over και Under.

Ολλανδία – Σουηδία ειδικά στοιχήματα

Η Ολλανδία εμφάνισε αμυντική αστάθεια κόντρα στους «σαμουράι», όμως δεν παύει να διαθέτει επιθετικές λύσεις. Επομένως αναμένουμε ένα ματς με ρυθμό και τη Σουηδία ικανή να συνεισφέρει στο σκοράρισμα με βάση την εικόνα που έδειξε την 1η αγωνιστική του ομίλου. Κατά συνέπεια, έχουμε κρατήσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δέλεαρ αποδόσεις, όπως κι ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.30 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ΚΑΡΤΕΣ 3.00 1+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.10 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΕΝΑΛΤΙ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ: ΝΑΙ 5.50 ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΝΑΙ 3.20

Ολλανδία – Σουηδία ειδικά παικτών

Αμφότερες διαθέτουν επιθετικούς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και δεν διστάζουν να βγουν μπροστά. Γκάκπο, Ίσακ και Γκιόκερες ξεχωρίζουν στα δύο ρόστερ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΑΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.50 ΓΚΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.75 ΓΚΟΚΙΕΡΕΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ ή ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.10

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