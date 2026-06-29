Γαλλία – Σουηδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία, ρίχνεται στη μάχη των νοκ άουτ απέναντι στη φιλόδοξη Σουηδία, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Οι «τρικολόρ» επιδιώκουν να επιστρέψουν στην κορυφή του βάθρου, με το πρώτο εμπόδιο να είναι βατό, ωστόσο πρόκειται για μονό αγώνα και οι εκπλήξεις είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ 4.45 300.00

Γαλλία – Σουηδία αποδόσεις

Η Γαλλία πέτυχε το απόλυτο νικών στον όμιλο επιδεικνύοντας ευχέρεια στο σκοράρισμα. Μάλιστα, την τελευταία αγωνιστική του γκρουπ δεν δίστασε να διαλύσει 4-1 τη Νορβηγία, με την αντίπαλό της πάντως να κατεβαίνει με πολλές αλλαγές στην 11άδα.

Η Σουηδία ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το Μουντιάλ 2026, ωστόσο στη συνέχεια κινήθηκε σε… ρηχά νέρα. Τουλάχιστον ήταν μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες στη διοργάνωση.

Δεν χωρά αμφισβήτηση ποιος είναι το αφεντικό στο ματς, γεγονός που αποτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τη Stoiximan.

«Πολυβόλο» η Γαλλία, δύσκολα θα βρεθεί ομάδα να τη σταματήσει, με το Over 3,5 να περνάει στο προσκήνιο στα προγνωστικά.

Γαλλία – Σουηδία ειδικά στοιχήματα

Στο πρώτο δυνατό τεστ της διοργάνωσης η Σουηδία πήρε κάτω από τη βάση στο ανασταλτικό σκέλος δεχόμενη πέντε τέρματα από την Ολλανδία. Αν επαναλάβει παρόμοια εμφάνιση το κοντέρ πιθανότατα θα ανέβει περισσότερο, καθώς η μεσοεπιθετική γραμμή της Γαλλίας δεν… αστειεύεται. Κατά συνέπεια έχουμε ξεχωρίσει ένα bet builder και ορισμένα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ: ΝΑΙ 9.00 ΓΑΛΛΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.50 1+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.55 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ 2.87 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ 5.50

Γαλλία – Σουηδία ειδικά παικτών

Ο εξτρέμ Ντεμπελέ έρχεται με… φόρα στους «32», ενώ ο σούπερ σταρ Εμπαπέ «μεταμορφώνεται» προς το καλύτερο όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.10 ΕΜΠΑΠΕ 3+ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 2.25 ΟΛΙΣΕ 1+ ΑΣΙΣΤ 2.87

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