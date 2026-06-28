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Ολλανδία – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (30/06)

Ολλανδία - Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (30/06)

Εδώ είμαστε! Τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όσο προχωράμε τόσο τα ματς θα γίνονται… ματσάρες. Μια τέτοια αναμένουμε και τα ξημερώματα της Τρίτης. 

Από τη μια η Ολλανδία, που θέλει να αποδείξει πως είναι καλύτερη από όσο πιστεύει ο πολύς κόσμος, από την άλλη το Μαρόκο, που θέλει να επαναλάβει την τρομερή πορεία του 2022 και δείχνει να είναι μια ομάδα επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο. 

Εξαιρετικό το… κοκτέιλ, λοιπόν, και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Ολλανδία – Μαρόκο αποδόσεις 

Πρόκειται για έναν αγώνα, όπου τα πάντα είναι ανοιχτά κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει φαβορί το παιχνίδι κι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τους Ολλανδούς, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για αυτό η Novibet

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ
2.10novibet
3.20novibet
3.80novibet

Αξίζει, πάντως, κανείς να στρέψει το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ. Συχνά αποτελεί ιδανικό… καταφύγιο στοιχήματος για παιχνίδια που δείχνουν αρκετά αμφίρροπα, όπως αυτό. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.20novibet
1.67novibet
1.92novibet
1.84novibet

Ολλανδία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα 

Μιας που λέμε για στοιχηματικά καταφύγια, βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχουν και στοιχήματα που είναι… θέρετρα πολυτελείας. Φυσικά αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία πάντα έχουν αυξημένη αξία και δικαίως κερδίζουν τις εντυπώσεις. 

Τα βρίσκουμε σε πληθώρα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν θα μπορούσαμε να τα αγνοήσουμε. Αντίθετα, τα αναδεικνύουμε, παρουσιάζοντάς σας τις πιο ελκυστικές επιλογές που ξεχωρίσαμε για το μεγάλο παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1-1
2.91novibet
OVER 2,5+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.40novibet
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΓΚΟΛ+ΧΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
7.50novibet
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΜΑΡΟΚΟ ΤΕΛΙΚΟ+G/G
20.50novibet
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
4.80novibet

Ολλανδία – Μαρόκο ειδικά παικτών 

Μόνο σίγουρο δεν είναι το ποια από τις δύο ομάδες θα μπορέσει να επιβάλει την ισχύ της. Είναι δεδομένο, όμως, πως στο χορτάρι θα έχουμε… παρέλαση ποιότητας. Πολλοί οι υποψήφιοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες και αυτοί είναι που μας οδηγούν και όσον αφορά στα πάντα ενδιαφέροντα ειδικά παικτών. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΑΪΜΠΑΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
7.50novibet
ΜΠΟΥΑΝΤΙ OVER 5,5 ΤΑΚΛΙΝ
4.50novibet
ΣΑΜΕΡΒΙΛ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
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