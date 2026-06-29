ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ξεκίνημα νοκ άουτ με «Χρυσή Ενίσχυση» και σκόρερ Κούνια στο Βραζιλία – Ιαπωνία

Γερμανία - Παραγουάη: Over 0.5 γκολ στο Ά Ημίχρονο με απόδοση 25 στην Elabet!

Ουσιαστικά το πραγματικό Μουντιάλ τώρα ξεκινάει. Οι νοκ άουτ αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026 κάνουν πρεμιέρα με σπουδαίες μονομαχίες και μία από αυτές είναι το Βραζιλία – Ιαπωνία. Η «Σελεσάο» μπαίνει στη φάση των «32» έχοντας ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της μετά την πρεμιέρα, ενώ η Ιαπωνία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί μία από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της διοργάνωσης.

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Τριπλή Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Βραζιλία ξεκίνησε με ισοπαλία απέναντι στο Μαρόκο, όμως στη συνέχεια παρουσίασε το πιο αλέγκρο της πρόσωπο. Οι δύο διαδοχικές νίκες με 3-0 απέναντι σε Αϊτή και Σκωτία της χάρισαν την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η εικόνα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι ήταν συνεχώς βελτιωμένη. Η αμυντική τετράδα έχει αποκτήσει συνοχή, το δίδυμο Κασεμίρο – Μπρούνο Γκιμαράες ελέγχει τον ρυθμό και μπροστά οι Βινίσιους Ζούνιορ και Ματέους Κούνια έχουν εξελιχθεί στους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Ο Κούνια δείχνει πως έχει βρει ιδανικό ρόλο στην κορυφή της επίθεσης. Σκόραρε δύο φορές απέναντι στη Σκωτία, κινείται εξαιρετικά μέσα στην περιοχή και εκμεταλλεύεται ιδανικά τους χώρους που δημιουργούν οι γρήγοροι εξτρέμ της Βραζιλίας. Παράλληλα, η παρουσία του Βινίσιους αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να προσαρμόζονται πάνω του, ανοίγοντας ακόμη περισσότερους διαδρόμους για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.60 → 4.00: Να σκοράρει ο Κούνια

Η Ιαπωνία μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Ο Χατζίμε Μοριγιάσου έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με εξαιρετική οργάνωση, ένταση και πολλές λύσεις στο τρανζίσιον. Οι «σαμουράι» ολοκλήρωσαν αήττητοι τη φάση των ομίλων, αφήνοντας πίσω τους τη Σουηδία και πραγματοποιώντας πολύ ώριμες εμφανίσεις. Διαθέτουν εμπειρία, ταχύτητα και έναν τερματοφύλακα, τον Ζιόν Σουζούκι, που κράτησε όρθια την ομάδα σε αρκετές κρίσιμες στιγμές.

Παρόλα αυτά, η ατομική ποιότητα της Βραζιλίας δύσκολα συγκρίνεται. Ο Αντσελότι φαίνεται πως έχει καταλήξει στην καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, με τη χημεία να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Σε ένα νοκ άουτ ματς, όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, η αποτελεσματικότητα του Κούνια μέσα στην περιοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα