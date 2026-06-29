Ξεκίνημα νοκ άουτ με «Χρυσή Ενίσχυση» και σκόρερ Κούνια στο Βραζιλία – Ιαπωνία

Ουσιαστικά το πραγματικό Μουντιάλ τώρα ξεκινάει. Οι νοκ άουτ αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026 κάνουν πρεμιέρα με σπουδαίες μονομαχίες και μία από αυτές είναι το Βραζιλία – Ιαπωνία. Η «Σελεσάο» μπαίνει στη φάση των «32» έχοντας ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της μετά την πρεμιέρα, ενώ η Ιαπωνία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί μία από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της διοργάνωσης.

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Η Βραζιλία ξεκίνησε με ισοπαλία απέναντι στο Μαρόκο, όμως στη συνέχεια παρουσίασε το πιο αλέγκρο της πρόσωπο. Οι δύο διαδοχικές νίκες με 3-0 απέναντι σε Αϊτή και Σκωτία της χάρισαν την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η εικόνα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι ήταν συνεχώς βελτιωμένη. Η αμυντική τετράδα έχει αποκτήσει συνοχή, το δίδυμο Κασεμίρο – Μπρούνο Γκιμαράες ελέγχει τον ρυθμό και μπροστά οι Βινίσιους Ζούνιορ και Ματέους Κούνια έχουν εξελιχθεί στους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Ο Κούνια δείχνει πως έχει βρει ιδανικό ρόλο στην κορυφή της επίθεσης. Σκόραρε δύο φορές απέναντι στη Σκωτία, κινείται εξαιρετικά μέσα στην περιοχή και εκμεταλλεύεται ιδανικά τους χώρους που δημιουργούν οι γρήγοροι εξτρέμ της Βραζιλίας. Παράλληλα, η παρουσία του Βινίσιους αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να προσαρμόζονται πάνω του, ανοίγοντας ακόμη περισσότερους διαδρόμους για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.60 → 4.00: Να σκοράρει ο Κούνια

Η Ιαπωνία μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Ο Χατζίμε Μοριγιάσου έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με εξαιρετική οργάνωση, ένταση και πολλές λύσεις στο τρανζίσιον. Οι «σαμουράι» ολοκλήρωσαν αήττητοι τη φάση των ομίλων, αφήνοντας πίσω τους τη Σουηδία και πραγματοποιώντας πολύ ώριμες εμφανίσεις. Διαθέτουν εμπειρία, ταχύτητα και έναν τερματοφύλακα, τον Ζιόν Σουζούκι, που κράτησε όρθια την ομάδα σε αρκετές κρίσιμες στιγμές.

Παρόλα αυτά, η ατομική ποιότητα της Βραζιλίας δύσκολα συγκρίνεται. Ο Αντσελότι φαίνεται πως έχει καταλήξει στην καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, με τη χημεία να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Σε ένα νοκ άουτ ματς, όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, η αποτελεσματικότητα του Κούνια μέσα στην περιοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

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