Μεξικό – Εκουαδόρ: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Το νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 είναι εδώ, ξεδιπλώνονται με τον πιο απολαυστικό τρόπο και δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να ονειρευτούν… ιστορικές πορείες. Κάτι τέτοιο ισχύει και για το Μεξικό, αλλά και για το Εκουαδόρ, που αμφότερα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν περαιτέρω στη διοργάνωση.

Άλλωστε, ως μεγάλη ευκαιρία βλέπουν τη μεταξύ τους αναμέτρηση, με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τη φάση των «16» κι έπειτα να τα δώσουν όλα για το κάτι παραπάνω. Για αυτό και τα πάντα είναι ανοιχτά στα προγνωστικά στοιχήματος σε αυτή τη «μονομαχία». Ας ρίξουμε μια στοιχηματική ματιά στην αναμέτρηση.

Μεξικό – Εκουαδόρ αποδόσεις

Ακόμη κι αν αμφότερες έχουν δείξει ορισμένα… ωραία πραγματάκια, το Μεξικό έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, που δεν είναι άλλο από την παρουσία του κόσμου του στο Αζτέκα. Ίσως και για αυτό στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η bet365 έχει ρόλο φαβορί στο ζευγάρι.

Πρόκειται για δύο σκληρές ομάδες και από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με νοκ-άουτ αναμέτρηση, δύσκολα θα ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Αυτό όμως δεν αφαιρεί το ενδιαφέρον από την αγορά των γκολ, που πάντα αξίζει ένα καλό βλέμμα.

Μεξικό – Εκουαδόρ ειδικά στοιχήματα

Προφανώς, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τη μελέτη του παιχνιδιού και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Φυσικά, ο λόγος για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, που πάντα έχουν μεγαλύτερη αξία και αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικές επιλογές.

Μπόλικες τέτοιες βρίσκουμε, ωστόσο παρακάτω μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις δικές μας. Με το βλέμμα σε ένα σκληρό παιχνίδι που τόσο για το Μεξικό, όσο και για το Εκουαδόρ είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕΞΙΚΟ+ΚΙΝΙΟΝΕΣ & ΑΛΒΑΡΑΔΟ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 9.50 ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΓΚΟΛ 5.50 ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕΞΙΚΟ+ΜΕΞΙΚΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΣΟΥΤ & ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 6.00 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 15.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.75

Μεξικό – Εκουαδόρ ειδικά παικτών

Όπως είπαμε αναμένουμε κάτι σαν… μάχη στο παιχνίδι. Κι αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τα στοιχήματα που αφορούν στα… καμώματα συγκεκριμένων παικτών. Για αυτό και όσον αφορά στα ειδικά παικτών, αξίζει κανείς να κινηθεί προς τις κάρτες και τα φάουλ. Αλλά και όχι μόνο φυσικά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΒΑΡΕΣ+ΡΟΜΟ+ΙΝΚΑΠΙΕ+ΠΑΤΣΟ 2+ ΦΑΟΥΛ 13.00 ΒΑΣΚΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.10 ΠΛΑΤΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 4.50

Δες επίσης: