Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (30/06)

Ώρα για διάκριση! Η Ακτή Ελεφαντοστού συγκρούεται με τη Νορβηγία στο Τέξας, σε μια δυνατή μάχη στο κουπόνι, που ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τις «16» καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αμφότερες άφησαν υποσχέσεις στην πρώτη φάση του τουρνουά, με τη μεσοεπιθετική τους γραμμή να αποδίδει, οπότε περιμένουμε μια άκρως συναρπαστική αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 200.00 35.00

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία αποδόσεις

Η Ακτή δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με το Κουρασάο. Κέρδισε 2-0 στο φινάλε του γκρουπ και πήρε τη 2η θέση τερματίζοντας πίσω από τη Γερμανία, από την οποία γνώρισε τη μοναδική ήττα στο Μουντιάλ 2026.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, με τον τεχνικό της να μην διστάζει να κάνει ολικό ροτέισον κόντρα στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Εξάλλου πριν από τη βαριά ήττα με 4-1 από τους «τρικολόρ» γνώρισε πως είχε περάσει στα νοκ άουτ.

Οριακό φαβορί στις αποδόσεις από τη winmasters προσφέρεται η Νορβηγία, λίγο πάνω από το 2,00 το διπλό.

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.65 3.60 2.02

Οι δύο ομάδες εμφάνισαν ευχέρεια στο σκοράρισμα κατά τη διάρκεια των ομίλων, οπότε δεν περνούν απαρατήρητες οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία ειδικά στοιχήματα

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις σε πρώτο πλάνο περνούν τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία συναντάμε σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις. Επίσης, πιστεύουμε πως το ματς θα έχει γκολ και υψηλό line σε κόρνερ, συνεπώς έχουμε ξεχωρίσει ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: 1-1 2.43 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 2.90 OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 8.74 OVER 1,5 ΔΟΚΑΡΙΑ 4.90 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία ειδικά παικτών

Οι «αστέρες» βγαίνουν μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αναμένουμε ένα γκολ τουλάχιστον από το «βαρύ πυροβολικό» της Νορβηγίας, τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 1.75 ΝΟΥΣΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 2.31 ΝΤΙΑΚΙΤΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.40

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