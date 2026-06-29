Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

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Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεκινήσει και συμπεριλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια.

Μπορεί η Γερμανία να μην εντυπωσίασε στη φάση των ομίλων όμως παραμένει το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Παραγουάη. Η «μάνσαφτ» ναι μεν ήταν εντυπωσιακή με αντίπαλο το Κουρασάο και πέτυχε επτά γκολ αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκε με αντίπαλο την Ακτή Ελεφαντοστού.

Πήρε τη νίκη με ανατροπή και την τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε με 2-1 από το Εκουαδόρ, ούσα αδιάφορη βέβαια βαθμολογικά.

Η Παραγουάη ήταν αυτή που έκανε τη μεγάλη έκπληξη καθώς μετά την ήττα της στην πρεμιέρα από τις ΗΠΑ, πήρε μία τεράστια νίκη με 1-0 απέναντι στην Τουρκία και έθεσε γερές βάσεις πρόκρισης.

Το 0-0 με την Αυστραλία πέρασε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση αλλά τώρα το έργο της είναι σαφώς δυσκολότερο.

Γερμανία – Παραγουάη 1: 1.39 X: 5.30 2: 10.30

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια στη φάση των 32 είναι αυτό ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Οι «οράνιε» μπορεί να ήρθαν ισόπαλοι στην πρεμιέρα με τους Ιάπωνες αλλά στη συνέχεια έκανα επίδειξη δύναμης απέναντι σε Σουηδία (5-1) και Τυνησία.

Τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου έχοντας την καλύτερη επίθεση του τουρνουά, μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Ολλανδία έχει δείξει καλά δείγματα και η αυτοπεποίθηση των παικτών της είναι στα ύψη.

Το Μαρόκο βέβαια είναι ένας άκρως αξιόλογος αντίπαλος. Ισοβάθμησε με τη Βραζιλία στην κορυφή του τρίτου ομίλου, απλά υστερούσε στην ισοβαθμία λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων.

Κοίταξε στα μάτια τη «σελεσάο» στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και επικράτησε δίκαια των Σκωτία και Αϊτή.

Η πορεία της έως τους 4 του προηγούμενου Μουντιάλ δεν ήταν τυχαία και τώρα θέλει να κάνει άλλη μία έκπληξη.

Ολλανδία – Μαρόκο 1:2.40 X: 3.20 2: 3.65

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