Βινίσιους, Χάαλαντ, Εμπαπέ και… γκολάρα 7.43 της Interwetten!

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο… μόλις άρχισε! Εντάξει, όχι ακριβώς, αφού έχουν προηγηθεί 73 παιχνίδια μέχρι τώρα. Αλλά η δραματική νίκη – πρόκριση του Καναδά επί της Νότιας Αφρικής αποτέλεσε το καλύτερο ποδαρικό για τον πρώτο νοκ άουτ γύρο, αυτόν των «32».

Μετά το ορεκτικό, όμως, σειρά παίρνουν τα… κυρίως πιάτα με τις ομάδες πρώτης γραμμής όπως η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι οποίες κοντράρονται απέναντι σε Ιαπωνία (Τρίτη 29/06, 20:00), Παραγουάη (29/06, 23:30) και Μαρόκο (Τετάρτη 30/06, 04:00) αντίστοιχα.

Μετά την παρέα του Βινίσιους Ζούνιορ και των πέντε Μουντιάλ, την σκυτάλη θα πάρουν η Νορβηγία του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού (Τρίτη 30/06, 20:00) και η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, απέναντι στην Σουηδία του Βίκτορ Γκιόκερες (Τετάρτη 01/07, 00:00).

Η Interwetten παίζει… μουντιαλική μπάλα με απόδοση 7.43*, η οποία προκύπτει από παρολί με anytime σκόρερ τους Βινίσιους Ζούνιορ, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, οι οποίοι έφτασαν στα νοκ άουτ μετρώντας τέσσερα γκολ έκαστος στην φάση ομίλων, διεκδικώντας βεβαίως και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Σε αυτή την ξεχωριστή μάχη, στην σκιά της διεκδίκησης του τίτλου, φαβορί είναι ο αειθαλής Λιονέλ Μέσι των έξι γκολ (1.90), ενώ ακολουθούν Εμπαπέ (3.50), Βινίσιους Ζούνιορ, Ουσμάν Ντεμπελέ (από 12.00) και Χάρι Κέιν (15.00).

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Η Interwetten… κάνει παιχνίδι στα αμερικανικά γήπεδα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost. Αγαπημένη κατηγορία, βεβαίως, εκτός από αυτή του πρώτου σκόρερ είναι η μάχη για τον τίτλο, με πρώτο φαβορί πλέον για την κατάκτηση την Γαλλία (4.50) και δεύτερη την Αργεντινή (5.00), ενώ τις ακολουθούν Ισπανία (7.50) και Αγγλία (8.00).

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