Τα νοκ άουτ είναι εδώ, με βραζιλιάνικο 1UP* και συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε. Η φάση των ομίλων ανήκει πλέον στο παρελθόν και το Παγκόσμιο περνά στα νοκ άουτ, εκεί όπου κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός και κάθε λάθος μπορεί να σημάνει αποκλεισμό.

Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κάνουν την αρχή στη φάση των «32», με τρεις αναμετρήσεις που υπόσχονται ένταση, μεγάλες μονομαχίες και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

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Η “Seleção” ανοίγει τον δρόμο των νοκ άουτ

Το πρώτο μεγάλο νοκ άουτ του Παγκοσμίου φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό στυλ, αλλά κοινό στόχο: την πρόκριση στους “16”.

Η Βραζιλία του Βινίσιους, του Ραφίνια και της παρέας τους θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Απέναντί της βρίσκεται μία Ιαπωνία που εντυπωσίασε στη φάση των ομίλων, απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο και φιλοδοξεί να συνεχίσει το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι.

Και επειδή τα νοκ άουτ θέλουν πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Βραζιλίας.

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Γερμανία – Παραγουάη: Τα “πάντσερ” απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο

Η Γερμανία ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση των ομίλων και θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή.

Με τους Τζαμάλ Μουσιάλα και Φλόριαν Βιρτς να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, τα “πάντσερ” αντιμετωπίζουν μία Παραγουάη που έχει αποδείξει πως ξέρει να δυσκολεύει ακόμη και τα μεγαλύτερα φαβορί.

Σε παιχνίδια νοκ άουτ, άλλωστε, η εμπειρία και η συγκέντρωση κάνουν πάντα τη διαφορά.

Ολλανδία – Μαρόκο: Επανάληψη ενός μεγάλου ντέρμπι

Ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια της φάσης των «32».

Η Ολλανδία των Κόντι Χάκπο, Τσάβι Σίμονς και Φαν Ντάικ απέναντι στο Μαρόκο, μία ομάδα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συνοχή, την ταχύτητα και την αγωνιστική της πειθαρχία.

Δύο ομάδες που απέδειξαν στους ομίλους ότι διαθέτουν την ποιότητα για να φτάσουν μακριά και τώρα διεκδικούν μία θέση στους “16”.

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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