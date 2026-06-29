Βραζιλία – Ιαπωνία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει στο Χιούστον την Ιαπωνία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η Βραζιλία μετράει 11 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα με αντίπαλο την Ιαπωνία (37-8 γκολ).

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Η Βραζιλία έγραψε δύο νίκες και μια ισοπαλία στον 3ο όμιλο. Ξεκίνησε με το 1-1 απέναντι στο Μαρόκο και στη συνέχεια βελτιώθηκε και ξεπέρασε με 3-0 τα πιο χαμηλά εμπόδια της Αϊτής και της Σκωτίας. Βοήθησε πολύ ο Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος βρήκε συμπαραστάτη τον Κούνια στην επίθεση. Ο τελευταίος έδωσε τη θέση του στον Νεϊμάρ στο 76’ του αγώνα με τη Σκωτία, με τον 34χρονο άσο της Σάντος να παίρνει έτσι συμμετοχή σε 4ο διαδοχικό Μουντιάλ.

Η Ιαπωνία τερμάτισε 2η στον 6ο όμιλο, πίσω από την Ολλανδία. Παρέμεινε αήττητη στην πορεία της. Νίκησε με 4-0 την Τυνησία, ενώ έφερε ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία και 1-1 με τη Σουηδία. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ιδίως επιθετικά, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά για την άμυνα. Διατηρείται αήττητη εδώ και 10 αγώνες, φιλικούς και επίσημους, με 7 νίκες στα ματς αυτά. Σκόραρε και στους δέκα.

Ο άσος της Βραζιλίας προσφέρεται στο 1.72** και το διπλό της Ιαπωνίας δίνεται στο 5.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 2.05** και το αντίστοιχο Under στο 1.78**, ενώ το G/G τοποθετείται στο 1.95** και το N/G στο 1.82**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο «NRG Stadium», ο συνδυασμός νίκη Βραζιλίας και Over 2.5 γκολ ανεβαίνει στο 3.10**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.15**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Bruno Guimaraes ανέρχεται στο 4.80** από 4.50.

Ακόμη, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Ayase Ueda δίνεται στο 3.85** από 3.60, το Over 10.5 σουτ στην εστία πάει στο 4.15**, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο συναντάται στο 3.55**. Παράλληλα, το να σκοράρει ο Vinicius Junior εκτοξεύεται στο 2.75** με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

Από τη θέση του φαβορί η Γερμανία

Sτο «Gillette Stadium» του Φόξμπορο των ΗΠΑ, η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία απέναντί της (4-3 γκολ).

Η Γερμανία πήρε την πρώτη θέση στο 5ο γκρουπ με δύο νίκες και μια ήττα. Άρχισε με το 7-1 επί του Κουρασάο και συνέχισε με εντυπωσιακή ανατροπή 2-1 κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Έχοντας εξασφαλίσει πρόκριση και πρωτιά, δεν έπαιξε καλά με το Εκουαδόρ και έχασε 2-1, αν και προηγήθηκε.

Η Παραγουάη τερμάτισε 3η στον 4ο όμιλο, πίσω από ΗΠΑ και Αυστραλία. Άρχισε με ήττα 4-1 από τις ΗΠΑ και έμοιαζαν όλα να διαλύονται. Ωστόσο, στη συνέχεια έγραψε νίκη 1-0 με την Τουρκία αν και είχε παίκτη λιγότερο και ακολούθως έφερε 0-0 με την Αυστραλία.

Η νίκη της Γερμανίας προσφέρεται στο 1.35** και αυτή της Παραγουάης στο 11.00**. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 1.75** και το Under 2.5 στο 2.08**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες τοποθετείται στο 2.12**, ενώ το N/G πάει στο 1.70**.

Ακόμη, το Over 1.5 γκολ της Γερμανίας εντοπίζεται στο 1.46** και το αντίστοιχο Under στο 2.65**, ενώ το Over 0.5 της Παραγουάης βρίσκεται στο 1.99** και το Under 0.5 στο 1.85**. Ως το ποιος θα προκριθεί, η Γερμανία προσφέρεται στο 1.14** και η Παραγουάη στο 5.90** στην πλατφόρμα της Betsson.

Μονομαχία αήττητων στο Μοντερέι

Στο τρίτο χρονικά ματς της φάσης των «32» η Ολλανδία αντιμετωπίζει στο «Monterrey Stadium» στο Μοντερέι του Μεξικού το Μαρόκο, με τον νικητή να βρίσκει στη φάση των «16» τον Καναδά. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον όμιλο στο Μουντιάλ του 1994. Η Ολλανδία επικράτησε τότε με 2-1. Έκτοτε μονομάχησαν δύο φορές σε φιλικό επίπεδο, με την κάθε ομάδα να μετράει από μία νίκη.

Η Ολλανδία τα πήγε πολύ καλά στη φάση των ομίλων. Στον πρώτο της αγώνα ισοφαρίστηκε από την Ιαπωνία σε 2-2 στο 88’. Στους δύο επόμενους όμως, ήταν καταιγιστική. Νίκησε 5-1 τη Σουηδία και 3-1 την Τυνησία και προκρίθηκε αήττητη, ως 1η από τον 6ο όμιλο. Με τα 10 γκολ στο ενεργητικό της επέδειξε την κορυφαία επίθεση μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία στην 1η φάση της διοργάνωσης.

Αήττητο, με 7 βαθμούς (όσους πήραν και οι «οράνιε»), πέρασε στα νοκ-άουτ το Μαρόκο. Κράτησε στην ισοπαλία 1-1 τη Βραζιλία, νίκησε 1-0 τη Σκωτία και 4-2 την Αϊτή, όμως τερμάτισε στη 2η θέση, καθώς υστερούσε έναντι της «Σελεσάο» στη διαφορά των τερμάτων. Μοναδικό μελανό σημείο τα τρία γκολ παθητικό, στοιχείο που δείχνει πως πρέπει να βελτιώσει λίγο την αμυντική του αποτελεσματικότητα. Εξάλλου, σε αυτήν θα ποντάρει κυρίως τώρα.

Η νίκη της Ολλανδίας τοποθετείται στο 2.25**, ενώ το διπλό του Μαρόκου προσφέρεται στο 3.65** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 δίνεται στο 2.18**, ενώ το Under 2.5 στο 1.70**. Ταυτόχρονα, το Over 1,5 γκολ για την Ολλανδία προσφέρεται στο 2.28** και το αντίστοιχο Under στο 1.60**. Από πλευράς Μαρόκου, το Over 1,5 γκολ εμφανίζεται στο 3.15**, ενώ το Under 1,5 στο 1.33**. Αναφορικά με την πρόκριση, αυτή της Ολλανδίας εμφανίζεται στο 1.61** και εκείνη του Μαρόκου στο 2.34**.

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