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Βραζιλία – Νορβηγία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Βραζιλία – Νορβηγία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια των «16» του Μουντιάλ 2026 είναι το Βραζιλία – Νορβηγία. Υπερδύναμη η «σελεσάο», αλλά απέναντί της βρίσκει ένα άκρως υπολογίσιμο σύνολο, που διψά για διάκριση, σε μια δυνατή «μάχη» στο κουπόνι.

Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες σε επίπεδο Μουντιάλ ήταν το 1998, όταν η Νορβηγία είχε το κίνητρο και κέρδισε 2-1 τη βαθμολογικά «αδιάφορη» Βραζιλία, που στη συνέχεια έφτασε έως τον τελικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
13.00stoiximan
30.00stoiximan

Βραζιλία – Νορβηγία αποδόσεις 

Η Βραζιλία τα… χρειάστηκε απέναντι στην Ιαπωνία στον προηγούμενο γύρο νοκ άουτ, όμως τελικά πήρε την πρόκριση. Βρέθηκε να χάνει 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έφερε τούμπα την κατάσταση στο 95’ με σκόρερ τον Μαρτινέλι.

Η Νορβηγία επιδιώκει να γράψει ιστορία, καθώς δεν έχει βρεθεί ποτέ σε προημιτελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στους «32» απέκλεισε δύσκολα (2-1) την Ακτή Ελεφαντοστού, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Η Βραζιλία λογίζεται φαβορί του ματς από τη Stoiximan, αν και ο άσος έχει αρχίσει να ανεβαίνει.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Πάντα στο προσκήνιο βρίσκονται οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά. Εξάλλου, αμφότερες έχουν στενή σχέση με τ’ αντίπαλα δίχτυα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Βραζιλία – Νορβηγία ειδικά στοιχήματα 

Πρόκειται για ένα άκρως ενδιαφέρον αντάμωμα, με τις δύο ομάδες να αρέσκονται σε παιχνίδι πρωτοβουλίας. Κάλλιστα το μεταξύ τους μπορεί να πάρει υψηλό τέμπο, με τα γκολ και τα κόρνερ σε πρώτο πλάνο. Ταυτόχρονα, βρίσκουμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε τοπ αποδόσεις, ενώ έχουμε ξεχωρίσει ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ: ΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ

Βραζιλία – Νορβηγία ειδικά παικτών 

Ο Βινίσιους κάνει καλό τουρνουά με τη Βραζιλία, μοιράζει και σκοράρει, ενώ από τη Νορβηγία ξεχωρίζει ο επιθετικός Χάαλαντ. Οι δυο τους θα πάρουν πολλές προσπάθειες.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
2.42stoiximan
ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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